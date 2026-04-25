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三亚亚沙运2026｜香港铁人为港争得今届亚沙运首面奖牌

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更新时间：13:47 2026-04-25 HKT
发布时间：13:47 2026-04-25 HKT

三亚亚沙运周六凭香港三铁代表为港队开斋，他们在两项铁人男女子混合接力赛凭彭诗雅、黄子图、蔡欣妍及余承谦在接力赛中合力以1小时02分35秒夺得银牌，中国以1小时01分44秒夺金，铜牌是日本队，时间是1小时03秒54秒。

共有11支队伍参加接力赛，香港派出在日前在个人赛取得第5名的彭诗雅（Bailee Brown）打头阵先上阵，他以16分06秒第2名完成自己一棒，大师兄黄子图在个人赛没有上场，留力在接力赛，以14分22秒守住第2位，第3棒的蔡欣妍在个人赛得第8名，她在接力赛以16分21助港队稳守第2位，最后一棒的余承在个人赛得第6名，他以14分45秒完成，港队总成绩以1小时02分35秒夺得银牌。

为香港夺今届亚沙运港队首面银牌的三铁代表彭诗雅(右起)、余承谦、蔡欣妍及黄子图。照片由港协暨奥委会提供
为香港夺今届亚沙运港队首面银牌的三铁代表彭诗雅(右起)、余承谦、蔡欣妍及黄子图。照片由港协暨奥委会提供

 

彭诗雅(左)及蔡欣妍(右)日前完成个人赛后，周六再在接力赛比赛。照片由港协暨奥委会提供
彭诗雅(左)及蔡欣妍(右)日前完成个人赛后，周六再在接力赛比赛。照片由港协暨奥委会提供

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