2026三亚亚沙运｜贾慧妍跳远第8完赛 陈一乐总成绩第3闯60米决赛

三亚亚沙运周五进行沙滩田径项目，女子跳远方面港队的贾慧妍最终以第8完赛，女子60米有梁筠宜以总排第4闯入决赛，而男子60米则有陈一乐和陈庭方齐闯决赛。

女子跳远港队派出贾慧妍出战，最终她在第6次试跳跳出最佳的5米60，以第8完赛。而60米方面女子，梁筠宜分组跑出7秒59总排名第4杀入决赛，但庾沛怡则以7秒77排第10无缘决赛。男子方面陈一乐跑出6秒83总排名第3出线，队友陈庭方亦以6秒89齐闯决赛。同日亦有12人龙舟100米直道赛，港队男子在复赛中以第四完赛无缘总决赛，在之后的小决赛亦以27秒416不敌菲律宾，而女子方面港队在复赛中以第三完赛落到小决赛，最终亦以31秒367以0.228秒优势力压澳门获胜。

