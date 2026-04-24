网球｜前「内衣模特」网球女将震撼复出！卡美娜·佐治宣布2027年重返WTA赛场

意大利网球名将卡美娜·佐治（Camila Giorgi）在突然退役超过一年后，近日亲自证实将于2027年重返职业网坛，消息震惊体育界。这位前世界排名第26的球星，曾因其模特事业及一系列争议而成为焦点。

从神秘退役到宣布回归

佐治在2024年5月被国际网球诚信机构（ITIA）列入退役名单，当时她并未亲自宣布，一度引发外界猜测。随后，意大利媒体爆出她为逃避税务调查而移居美国，更被指控盗窃别墅家私及拖欠租金。

面对种种指控，佐治在2024年10月接受电视访问时全盘否认，并将问题归咎于前管理团队。退役期间，她专注于内衣模特事业，并时常在社交媒体分享性感照片，但并未完全脱离网球。她不仅在ATP赛事中担任采访员，最近更开办了自己的网球训练营。

为2027年复出积极备战

现年34岁的佐治已与前阿根廷网球选手兼教练Andrea Pasutti结婚，并定居于马略卡，期待著他们第一个孩子的出生。在最近的问答中，她明确表示：「是的，明年会复出。我现在是一名教练，但同时在为2027年进行训练。」然而，当被问及具体会参加哪些赛事时，她表示尚未确定。

佐治的最后一场职业比赛是在2024年3月的迈阿密公开赛上，当时她败给了现今的「一姐」丝维迪克（Iga Swiatek）。她的回归无疑将为女子网坛带来新的话题与冲击。