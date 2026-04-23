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2026三亚亚沙运｜香港两项铁人无缘个人赛奖牌 周六混合接力再争过

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更新时间：15:52 2026-04-23 HKT
发布时间：15:52 2026-04-23 HKT

三亚亚沙运周四在举行了两项铁人的个人赛，赛事包括2.5公里跑，紧接1公里游泳，再跑2.5公里，香港派出2男2女出战，男、女子组成绩最好是余承谦的第6名（29分38秒）及彭诗雅（Bailee Brown）的第5名（33分37秒），他们将于周六再出击，参加男女混合接力赛。

今届亚沙运是相隔10年后再次举办，男子两项铁人赛共有30人参加香港有余承谦及叶德朗，经过跑步及游泳再跑步共6公里的比赛后，国家队包办头两名，冠军是去年11月全运会金牌得主、来自河南的范俊杰，时间是28分20秒，亚军是来自广东的滕云峰，时间是28分30秒，中国台北的潘子易以28分33秒夺季，香港的余承谦以29分38秒得第6名，而叶德朗以30分14秒得第8名。

女子组共有27人参加，冠军是全运会银牌得主、来自四川的林鑫瑜，时间是31分34秒，亚军是柬埔寨的Garabedian Margot Morokot，时间是32分正，季军是全运会第6名、来自辽宁的陆美伊，时间是32分32秒，香港的彭诗雅以33秒37秒列第5位，「师姐」蔡欣妍以34分18秒得第8名，

港队休息一天，再于周六出战男女混合接力赛，冀能争上颁奖台。

记者：徐嘉华

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