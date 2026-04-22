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游泳｜背靠背两站欧洲之旅擸6金1银 何诗蓓 : 十分鼓舞的成绩

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更新时间：16:04 2026-04-22 HKT
发布时间：16:04 2026-04-22 HKT

近一个月连赛深圳及欧洲共3站比赛的香港「混血女飞鱼」何诗蓓（Siobhan）在主项100米及200米自由泳一站比一站好，日前她在挪威接受当地传媒访问时第一次提到以2028年洛杉矶奥运会为目标说：「我对洛奥抱有希望！」这绝对是香港泳坛的大喜讯！

Siobhan在挪威接受访问时开心谈到洛杉矶奥运。访问截图
Siobhan在挪威接受访问时开心谈到洛杉矶奥运。访问截图
Siobhan在挪威的比赛中。Siobhan IG 图
Siobhan在挪威的比赛中。Siobhan IG 图

近一个月，28岁的Siobhan参加了深圳的中国公开赛（2金1银），紧接欧洲一连2站的瑞典（4金）及周日刚结束的挪威（2金1银），总共夺得8金2银，更重要是她的主项100米及200米自由泳，一站比一站的时间好，加强她想冲第4个奥运会的念头。

Siobhan 挪威破大会纪录的200自  时间比她在巴奥更快

在200米自由泳，Siobhan由深圳的1分54秒91到挪威破大会纪录的1分54秒31，这时间比她在巴黎奥运的铜牌时间（1分54秒55）更快，而100米自由泳，她由深圳及瑞典同游出52秒79到挪威的银牌时间52秒40，她坦言十分满意自己的表现，她说：「在100米及200米自由泳，其实我在瑞典已游得不错，只休息几日，再在挪威游出更好的时间，总的来说，十分鼓舞，亦是一次相当成功的尝试。」

Siobhan 难忘跟偶像兼产后复出的丝祖唐(右) 在瑞典的50米决赛碰头(最终Siobhan夺冠) 。Siobhan IG 图
Siobhan 难忘跟偶像兼产后复出的丝祖唐(右) 在瑞典的50米决赛碰头(最终Siobhan夺冠) 。Siobhan IG 图
Siobhan IG 图
Siobhan IG 图

「其实欧洲这两站比赛，我的目的是寓赛于操，特别是瑞典与挪威背靠背的去比，是想仿效一连八、九日的世锦赛模式，测试一下我在疲累的情况下比赛，需要去调节或者加强一些甚么，希望在未来的比赛能游得更好。」自去年11月全运会后，她已在海外参加了6个比赛，这些都为了9月亚运会而准备。

回港短休   下月环地中海再冲过

问到2028年洛杉矶奥运会（明年3月开始奥运达标周期），Siobhan说：「我认为我们的目标是去洛杉矶的，但亚运后会更清晰，我觉得我们正朝著正确的方向前行，所以对此充满希望。」Siobhan将回港短暂休息，再去欧洲参加一连3站的环地中海泳赛（5月23-24的摩纳哥、5月27-28法国卡内、5月30-31巴塞隆拿）。

记者：徐嘉华

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