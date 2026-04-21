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网坛「一姐」莎芭兰卡大派福利！ 性感造型登杂志封面 粉丝激赞：女王！

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更新时间：17:28 2026-04-21 HKT
发布时间：17:28 2026-04-21 HKT

白俄罗斯网球「一姐」莎芭兰卡（Aryna Sabalenka）不仅在球场上称霸，在镜头前同样魅力四射！这位四届大满贯得主近日为著名杂志《Esquire》拍摄了一辑性感照片，并将其分享至她拥有500万追踪者的个人Instagram，其大胆造型随即引来粉丝们的热烈讨论和赞赏。

透视裙造型惊艳粉丝


在其中一张照片中，莎芭兰卡身穿外套配搭一条透视长裙，大方展现其健美而火辣的身材，眼神充满自信，与她在球场上的霸气形象相得益彰。这辑照片一出，随即「俘虏」大批粉丝。
粉丝们纷纷在评论区留言，大赞偶像的惊艳造型。「这太惊人了！」一位粉丝写道。另一位则简单直接地称她为「女王」，并附上心心符号。更有留言称赞她「太美了」，甚至形容她为「偶像、传奇」。
从身穿虎纹毛皮大衣的赛前造型，到如今为杂志拍摄的性感大片，莎芭兰卡完美地展示了她作为顶级运动员在球场内外的不同面貌，无愧于「女王」的称号。


球场内外同样强势


这位现任世界排名第一的球后，在球场上的表现同样强势。她最近在迈亚密公开赛中成功卫冕，决赛中以6:2、6:4直落两盘击败美国新星歌芙（Coco Gauff）。

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