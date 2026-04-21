专访｜本周六一连两天西九文化区举行 身心灵放松的户外BoostUP 体验

每个人都想有「好状态」，李卓耀靠平时各方面的训练甚至周末带狗行山令自己身心灵能保持好状态，而万宁在本月25及26日在西九文化区举行「BoostUP好状态嘉年华」，创办人吴卓豪（Charlz）希望藉著超过40场的「身心放题」的体验，感受一下身心灵的提升，单日票价$200（两日通行$360），现场票价$300，可于网站https://manningsboostup.com/ 购票。

放假时段，李卓耀及吕乐乐喜欢到郊区或海滩放松自己。李卓耀IG 图

Charlz表示目标对象不一定是运动爱好者，更多的是运动新手、不清楚从哪种运动适合自己，他说：「我们有超过40场『身心放题』的运动及放松心灵体验，希望透过2 天的活动，提升到参加者的『身心状态』，行出他们参与运动的第一步。」

Charlz 是整个活动的发起人。徐嘉华摄

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Charlz 提到的「身心放题」有6大主题区：万宁体验馆、好状态舞台、心花绽放、Wellness市集、动感地带及呼吸小站，活动包括Shake Out跑、广东歌汗水派对、声疗冥想、集体呼吸练习、日落瑜伽，逾40场身心充电体验，现场亦提供免费健康检测。

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部份内容细节包括：「Shake Out跑」将于早文9时半起步，围绕西九海滨以跑步来展开新的一天，星级领跑员游学修将带领首日的Shake Out 跑。

星级导师之一的Utah 。公关提供

「广东汗水派对」首度联乘Cantopop与高能量健身跨界体验，串烧怀旧广东歌金曲与超燃节奏完美碰撞，连同大师级教练Utah Lee Dance Fitness狂热时段，将广东歌节奏转化为汗水与欢乐！

BoostUP沉浸式声音旅程：这是一场空间音讯体验，将观众置于现场声音的核心，参加者躺卧于瑜伽席上，像一趟穿越声音的的电影之旅，Wellness 不只是流汗、运动，平静的心也能找回好状态。

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BoostUP沉浸式瑜伽流：大型户外沉浸式瑜伽流，由魏秋琪带领，与3位古典音乐家现场演奏。

超人气普拉提导师吴紫晴。公关提供

普拉提 X 抹茶狂欢派对：超人气普拉提导师吴紫晴（Cobe Ng）将联同Pulse Wellness Club、Modern Girls Wellness Club 及人气烘焙店Social Goods联手呈献一场充满活力的全身普拉提流动课，课当专注核心锻炼、肾部强化及正念动作，适合任何程度。

记者：徐嘉华