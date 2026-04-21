专访｜阿耀9年5个纹身 逐个睇 下一个纹身已有头绪

20岁开始纹身的香港羽毛球一哥李卓耀，这9年共纹了5个纹身，4个在左手，这是他纹身的坚持：「我不会纹在右手上，因为打波主要是右手，FAMILY不得不纹在右颈，是因为英文字体方向问题。」这5个纹身，有阿耀的性格、有他缺乏的或者他正追求的，亦有他羽毛球上的突破，他认为「纹身」的刺痛给他一种「好爽」的快感，问他下一个纹身，他只想到：「若2028年去到洛杉矶奥运，我会纹『28』在现有的奥运五环上。」

阿耀纹身有一坚持，就是只可纹在左手上，除了右颈上的 FAMILY 因字型方向问题才破例。徐嘉华摄

阿耀萌生纹身的想法，好多时遇到「棘手问题」或不开心时，一开始几个纹身都是找羽毛球队中一位双打师姐，后来做了纹身师傅，大部份图案都是阿耀自己想出来，各有特色。

第一个纹身：Faith in yourself （相信自己）（2017年）

阿耀形容这个纹身是一星期的冲动，他说：「当时打波成绩麻麻地，我跟队友们讲想去纹身，由想法到纹身只是一星期，这句Faith in yourself纹在左小臂上，是想打波时就看到，向自己鼓励一番。」阿耀在2017年这一年曾夺1冠2亚，包括新㾞兰黄金大奖赛的金牌。

第二个纹身：Patience（耐性）（2018年）

阿耀说自己最缺乏就是「耐性」，他纹在外左臂上，他说：「大家看我打波就知我没有耐性，现在年纪慢慢长大，比以前多了一点，但仍未够。」阿耀认为去年11月全运会男子团体赛小组赛对江苏队，他遇上国家队一哥石宇奇，阿耀因为赛前一个月拗柴，所以对石一场比赛时提醒自己要打得有耐性，结果赢2:0，十分鼓舞。阿耀在2018年开始在「世巡赛」杀入4强，包括香港站、南韩站及澳洲站。

第三个纹身：Pray & Roar （合拾 与 咆哮）（2020年）

这纹身是阿耀在赢得「超级500」的香港公开赛后一、两个月纹的，图案是一对手掌合拾加一个咆哮的人做成强烈对比，他认为冷静及激情是运动员必须有的，一直以来，他都在找平衡，希望踏入30岁后能这两方面的平衡。

徐嘉华摄

第四个纹身：FAMILY（家庭）（2021年）

阿耀说，纹这个FAMILY在颈上是贪它的字体好靓：「这个纹身纯粹是觉得它的字体好靓，好适合纹在颈上。」完成中三后就做全职运动员，他多谢家人没有反对：「选择打羽毛球是好简单的选择，我一向读书差，不想两头不到岸，不如全职打羽毛球。」

第五个纹身：奥运五环（2024年）

阿耀好记得自己争输了东京奥运资格（世界排名只差一位），自己是如何努力去争2024巴黎奥运的资格，试过废寝忘餐的努力训练，终于在巴黎一尝奥运滋味，这个奥运五环纹身，他在五环内纹了「24」，他希望2028洛杉矶奥运争取再去参加男单，若成事，他会将「28」纹在「五环」内。



记者/摄影 : 徐嘉华