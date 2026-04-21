专访｜即将三字头 李卓耀 : 希望人变得踏实、成熟一点去做未来每一件事

问AI 香港最多纹身的运动员，羽毛球一哥李卓耀排头位，自2017年在左手上纹上第一个纹身后至今，共有5个纹身，别人觉得纹身「型」，阿耀主要舒发情绪，特别是2020年初一次过纹在左手的「合拾 与 咆哮」的图案，正是他性格「极端」的写照，8月将踏入30岁 ，阿耀希望有个大转变，至少在「冷静与激情」之间找到平衡。

记者/摄影：徐嘉华

2024年9月红馆香港羽毛球公开赛第一圈比赛，阿耀爆冷以2:0击败国家队的陆光祖，他即场做了一个「合拾」的手势，令人留下深刻印象，他赛后解释说：「是提醒自己就算赢波也要保持冷静。」

访问这天，除了显眼的纹身外，他一头微鬈的黑发令小记感到意外，平时爱染金发的他像刻意变「乖仔」，是30岁这关口作崇吗？阿耀解释说：「对我来说，『30岁』是一个好大的关口，我希望自己有好大的转变，包括性格、生活、打波上，希望人变得踏实、成熟一点去做未来每一件事，觉得黑发也几衬我。」

2024年香港公开赛首圈击败国内对手后，阿耀在场上展示这个「合拾」的手势。资料图片

阿耀以往爱染金发，这场内的咆哮的样子常会出现。资料图片

5岁开始跟羽毛球教练的爸爸学波，完成中三学业后转做全职运动员至今15年，入过多次准决赛及决赛，但BWF (国际羽联）的「世巡赛」锦标暂只有2019年11月的的香港公开赛（超级500），当时在次圈击败国家队的石宇奇，决赛赢印度的金廷（Anthony Ginting）夺冠，没多久（隔了1、2个月），在2020年初就纹了「合拾 与 咆哮」在左手上，他说：「我就是想将这两个极端纹在一起，希望有一天能拿捏得好一点，找到两者之间的平衡。」

阿耀的世界排名最高到过第13位（2024年1月），现排22位的他认为这纹身代表他的「冷静」与「激情」，平时自己只有30% 冷静，占去70%是激情，他笑说：「如果我能平衡这两方面，两个极端能收放自如的话，我的羽毛球成绩会好劲。」

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阿耀曾跟女朋友兼香港双打主力吕乐乐在本地赛合作混双。资料图片

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做全职运动员15年，阿耀认为羽毛球所得到的不多也不少，但未去到他想要的位置。问他想要去到那里，他想不也想就说：「世界排名方面，我想挑战世界头5位，比赛的话，我的目标一直没变，就是金牌，不管是亚运会、奥运会还是『世巡赛』；我知道每次讲到要拿金牌的目标时，一定会俾人笑，笑我不自量力，我就觉得若连目标也不敢说出来的人，好难有好成绩。」

还有不足4个月就30岁，这位敢言敢行的香港羽毛球男单一哥口中的「大转变」除了打波上、性格上（拿捏好冷静与激情），他还提到生活上，他跟香港双打代表吕乐乐拍拖6年，问他何有成家立室的打算，形容自己性格「好跳」的阿耀说：「未知何时组织家庭，但快踏入30岁，感觉『责任心』大了，无论对任何事，我都想成熟点、内俭点。」

