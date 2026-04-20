剑击｜世界杯开罗站夺团体银牌 最新世界排名力压日本队

香港男子花剑队周日在世界杯开罗站再创佳绩，夺团体赛银牌，国际剑联（FIE）周一随即公布最新的世界排名，港队由原本第5位升至第4位，力压第5位的日本，成为「亚洲一哥」，港队任务还未完，10日后战世界杯土耳其站，花剑主教练基连（Greg Koenig)期望再有奖牌进账。

在最新世界排名仍居「世一」的蔡俊彦（Ryan）、「剑神」张家朗及2位师弟林浩朗、梁千雨合力在开罗站的团体赛过关斩将，连胜德国、中立国及「世二」的美国，在决赛只以2分之微不敌「世一」意大利，继一月巴黎站金牌后，今站添银，首度单季有2面团体赛奖牌，最新世界排名只屈居意大利、美国及法国之后，港队跟排第3的法国只相差一分，有机会在月底土耳其站追过成为团队世界第三。

Greg表示：「虽然只差2分未能夺冠有点挫败，但我对整队的表现感到十分骄傲，特别是他们表现出平稳的发挥及对团队的每一分贡献。」

花剑队周一启程到法国训练，再飞到土耳其参加世界杯，Greg坦言：「在土耳其，我期望男花队能做出跟开罗站一样好的表现，除团体赛外，也希望他们的个人赛有更好的表现。」Greg特别称赞两位刚夺世青及世少金牌的林浩朗及何承谦，认为他们正是香港男花的「未来希望」，他们亦会随队参加本月30日展开的世界杯土耳其站。

值得一提，香港男花队曾于2024年5月在香港举行的世界杯团体赛爆冷夺得团体赛金牌，之后就到今季才再夺FIE的团体奖牌，他们在今年一月的巴黎站再次登顶（决赛胜美国），然后就到今站开罗再入决赛夺银（决赛负意大利），为剑队在单一个赛季夺得2面世界杯团体奖牌写上新一页。



记者：徐嘉华