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七榄2026｜香港国际7人榄球赛完美落幕 吸引过10万人入场 单日入场人次创新高

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更新时间：08:00 2026-04-20 HKT
发布时间：08:00 2026-04-20 HKT

香港一年一度的榄球盛事，「国泰/𣿬丰香港国际七人榄球赛2026」周日（19日）完满结束，赛事今年踏入50周年意义重大，三日赛事吸引超过10万人次入场，其中第2日赛事更吸引超过4万人入场，打破赛事单日入场人次记录。

七榄单日人次创新高

香港七榄今年50周年，达成赛事一项重要里程碑，而今届比赛同样也大受欢迎，3日赛事合共吸引了113,395名观众入场，而其中第2日赛事更有41,457人入场，打破赛事的单日入场记录，而著名的南看台亦多次爆满，需要实施人流管制分流，这样的数字亦反映出赛事不论在本地或国际上仍具一定吸引力。

而在各赛事成绩上，最终世界系列赛男子组由南非以35:7击败力争卫冕的阿根廷，而女子方面则由纽西兰以19:14击败澳洲，完成4连霸。「Melmore银剑赛」方面港队女子虽和丹麦战绩相同，但因得失球关系无缘争标，最终丹麦亦在决赛复仇成功，以17:14击败泰国封后，而港队男子则在决赛中再对上周六在分组赛惜负的日本，但港队最终亦成功一雪前耻，以19:15击败日本，达成三连霸伟业。

 

世界系列赛男子

冠军：南非 亚军：阿根廷 第三：西班牙

世界系列赛女子

冠军：纽西兰 亚军：澳洲 第三：法国

Melmore银剑赛男子

冠军：香港 亚军：日本 第三：国家队

Melmore银剑赛女子

冠军：丹麦 亚军：泰国 第三：香港

 

记者：魏国谦

摄影：何家豪、苏正谦

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