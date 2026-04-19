场地单车世界杯香港站｜李思颖炒车后负伤续战全能赛 总教练达海飞赞港队各人齐创PB

周日在香港单车馆的世界杯场地单车赛进入煞科日，「小女车神」李思颖（Ceci）在全能赛的淘汰赛牵涉入5人炒车中，但忍受著皮肉之痛，拿起单车继续比赛，完成4个赛项后，她取得总排名第14名，港队总教练达海飞（Herve）赛后派定心丸，爱徒没有伤及筋骨，可以照原定计划随队于周二到大马参加下周五（24号）展开的今季最后一站世界杯，争取更多分数出战10月上海世锦赛，第一个达洛杉矶奥运标的比赛。

Ceci今次在香港站首天比赛已踩出惊喜，在淘汰赛首次夺得银牌，到周六跟梁颖仪出战麦迪逊赛，以第11名完成赛事，今晨参加全能赛的资格赛（40公里记分赛），Ceci表现神勇，以小组第3名跻身下午展开的决赛，跟另外22位世界级车手较量，她先后在捕捉赛（第12名）、配速赛（13名）、淘汰赛（14名）及最后一项的记分赛取得25分，以总分73分排第14位。

Ceci在全能赛的第3个赛项的「淘汰赛」中段牵涉入5人的炒车中，右大腿上出现一大个伤口，但她仍尽快起身拿著单车再上赛道，谈到Ceci的伤势，Herve表示：「幸好没有骨节之类，但大腿四头肌的皮肉磨损颇深，现在正在接受医护人员的治疗，今日不是好日子，但这就是单车运动员的工作之一。」

今站香港世界杯，除了Ceci在首天为港队夺得今届惟一一面淘汰赛银牌外，Herve认为其他港将都能做到赛前预期的突破自己的目标，包括有「短组」的杜棹熙首次跻身世界杯的男子凯林赛决赛（最后第5名），杜棹熙及杨础摇分别在男、女子争先赛的资格赛（200米计时）刷新香港单车馆的个人最佳时间，杜棹熙是9秒939、杨础摇是10秒889。

总教练：港队在香港站的成绩十分正面 对9月亚运会有正面帮助

Herve说：「香港站的世界杯让我看到都很正面，相对于上次（2024年）在香港举行的世界杯或者去年土耳其世界杯，我们车手跟世界级的距离仍很大，但看到今日连只有19岁 的吴保利在争先赛资格赛的200米都在群雄中做出PB（10秒188）、杜棹熙踩到他在这场地的PB，踩入10秒内等等，这些讯息都来得很正面，对于9月亚运会是好正面的，至少我们有力跟亚洲车手较量。」

Herve预期下周在大马站，香港车手比本周在香港站更有推动力，他说：「现在他们知道我们是可以跟世界级车手一较高下的。」

今年10月上海的世界锦标赛将是洛杉矶奥运会第一个达标的比赛，Herve表示，虽然上海世锦赛紧随亚运举行，但港队会严阵以待，冀能争取更多奥运积分。

香港单车总会主席梁鸿德表示，一连3日的世界杯香港站吸引超过40个国家/地区接近400名运动员来港比赛，虽然撞正香港国际七人榄球赛，但仍有不少车迷到场观战。香港亦已接手明年的UCI世界杯，将于4月23至25日在香港单车馆举行（另外2站是4月2-4日的加拿大站及4月30至5月2日的中国站（地点未定））。

梁鸿德表示：「预计明年的世界杯会吸引更多人来港比赛，因毕竟是洛杉矶奥运的外围赛，我们接办主要是希望我们的车手能以主场之利争取更多奥运积分。」

记者：徐嘉华