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七榄2026｜南非勇挫阿根廷香港站封王 纽西兰女子队达成4连霸

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更新时间：20:22 2026-04-19 HKT
发布时间：20:22 2026-04-19 HKT

香港国际七人榄球赛周日在启德主场馆迎煞科日，压轴上演男、女子世界系列赛的决赛，男子由卫冕军阿根廷对南非，最终南非以35:7大比分击败阿根廷封王。女子由纽西兰对澳洲，最终「Black Ferns」以19:14击败澳洲，达成4连霸。

南非今次过关斩将杀入决赛，准决赛先以26:14击败另一强队纽西兰，决赛斗上届冠军亦未露任何惧色，一开波就先拔头筹以7:0取得领先，但不久阿根廷即予以回应追平7:7，但完场前南非再达阵以14:7领先，但进入到下半场南非状态升温，三连达阵下便卫冕军疲于奔命，最终成功以35:7大胜阿根廷封王。

女子世界系列赛有纽西兰对上澳洲，「Black Ferns」作为3连霸之师，开波即展现出强势实力，以2达阵以14:0领先，但澳洲亦不甘示弱，完半场前以1达阵加射门将比数拉近至7:14，但下半场纽西兰把握澳洲打少一人的机会再完成达阵，虽然澳洲在完半场前完成一次达阵，但已为时已晚，最终纽西兰以19:14击败澳洲完成4连霸。

 

记者：魏国谦

摄影：何家豪、苏正谦

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