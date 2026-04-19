七榄2026｜港队男榄银剑3连霸 房杰锋盼证明华将打榄球都冇问题

「国泰/𣿬丰香港国际七人榄球赛」今日（19日）迎煞科日，港队最终在「Melrose」银剑赛一报小组赛之仇，以19:15击退日本在启德主场馆数万球迷见证下，完成三连霸，阵中唯一华将房杰锋希望可以借HK7s证明华将都可以站上榄球赛场。

房杰锋盼证明华将打榄球都冇问题。摄影：苏正谦

港队男榄银剑达成3连霸。摄影：苏正谦

「房杰」希望可以借七榄令更多华人面孔加入。摄影：何家豪

房杰锋盼证明华将可在榄球运动有立足之地

港队昨日7:14惜负日本，今日决赛再碰头一雪前耻，在艾维塔比奥交出2次达阵下，以19:15击退对手再高举银剑兼完成三连霸，阵中唯一华将房杰锋赛后提到昨日失利是因为有不少失误，而今场在不同方面亦更落力去逼使日本队出现失误，加上球队亦出尽全力最终取得胜果。而提到作为唯一华将会不会有压力，他则直言：「一定有。」他补充表示：「因为教练其实都俾咗少少压力我，因为好多主力都唔系到，然后佢就要我开始习惯有压力地比赛，然后我觉得我都应付得几好。」

「房杰」作为阵中唯一华人他亦直言希望可以借七榄令更多华人面孔加入：「HK7s其中一个意义就系吸引更多华人去打榄球，以往我哋球队都有几个，但可能仲未俾到信心教练拣佢哋，同埋相对上香港家长可能会有啲却步，所以希望借呢个机会其实华人打榄球都系无问题都可以有一席之地，好似我都可以打到正选。」

艾维塔比奥2达阵获助球队连霸伟业。摄影：何家豪

艾维塔比奥也乐见可以用7榄激励下一代。摄影：何家豪

艾维塔比奥2达阵获助球队连霸伟业

艾维塔比奥今仗早段吞黄牌被逐，但回归后即建功，2达阵成今场致胜关键，被问到达阵2球的感受他表示：「我很高兴能为球队做出贡献，我们觉得我们真的应该为这里的支持者和观众带来一场胜利和一场精彩的表现。所以，今天下午对我们来说，赢得比赛很重要。」艾维塔比奥也乐见可以用7榄激励下一代：「对我们来说一个宏大的目标始终是激励下一代，而香港七人榄球赛是我们实现这一目标的最佳平台。现在我们有七人制和十五人制的比赛，对我们来说，最重要的是始终激励下一代，并推动这项运动从基层到顶级水平的发展。」

记者：魏国谦

摄影：何家豪、苏正谦