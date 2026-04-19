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挪威游泳节｜何诗蓓100自夺亚 挪威游泳节累积1金1银

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更新时间：18:13 2026-04-19 HKT
发布时间：18:13 2026-04-19 HKT

香港「混血女飞鱼」何诗蓓（Siobhan）在挪威游泳节持续有好成绩，继日前以打破200米自由泳大会纪录（1分54秒31）夺冠后，周六的另一主项100米自由泳决赛以52秒40取得银牌，荷兰的史坦贝根（Marrit Steenbergen）以52秒33夺冠，二人皆打破大会纪录。

何诗蓓于挪威泳赛100自夺银。何诗蓓IG图
何诗蓓于挪威泳赛100自夺银。何诗蓓IG图
何诗蓓于挪威泳赛200自夺金。何诗蓓IG图
何诗蓓于挪威泳赛200自夺金。何诗蓓IG图

今站是Siobhan欧洲之旅第2站，主要是为9月的亚运会以赛代练，继上一站瑞典夺得4金，只短短休息数天，港将去到挪威比赛，在首天夺得200米自由泳冠军后，她在100米自由泳的初赛以54秒77总排名第2入决赛，决赛再以52秒40夺亚，这时间比她在2月杜拜公开赛的时间要好。

Siobhan这时间比大会时间（52秒86）要好，但不及冠军、来自荷兰的史坦贝根的冠军时间52秒33更佳的大会时间夺冠。

她于上一站瑞典已夺4金后曾表示：「第一次到瑞典比赛，没有令我失望，有好的比赛、好的天气及瑞典著名的肉丸，更见到丝祖唐回归泳坛。」

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