七榄2026｜港男队惊险复仇日本 艾维塔比奥将功补过梅开二度 达成银剑赛三连霸伟业

「国泰/汇丰香港国际七人榄球赛」今日（19日）于启德体育园迎来煞科日。在「Melrose银剑赛」男子组决赛中，东道主香港队在全场数万名球迷的震耳欲聋的打气声下，与宿敌日本队合演了一场峰回路转的激战。港队在两度少打一人的劣势下展现出无比韧性，最终凭借5号猛将艾维塔比奥梅开二度，以19:15惊险击退日本，成功报却昨日一败之仇，并霸气完成银剑赛「三连霸」伟业！

港队昨日在小组赛曾以7:14憾负日本，今日两军于决赛狭路相逢，战况由第一分钟起便充满戏剧性。开赛仅1分钟，港队5号艾维塔比奥便领黄牌被罚出场两分钟，令球队瞬间陷入人数劣势。众将咬紧牙关熬过「少打一人」的危机，但日本队攻势依然凌厉。战至上半场完结前1分钟，日本队在与港队于达阵区前缠斗近1分钟后，终成功撕破防线达阵，虽然附加分不入，但仍以5:0先拔头筹。

不过，港队并未自乱阵脚。在常规时间耗尽后的最后一击，早前领黄的艾维塔比奥将功补过，敏锐地捕捉到对手防守空档，如入无人之境加速狂奔完成漂亮达阵，加上队友命中附加分，港队半场将比分反超至7:5。

艾维塔比奥梅开二度，完成两次达阵，成为夺冠功臣。苏正谦摄

艾维塔比奥梅开二度，完成两次达阵，成为夺冠功臣。苏正谦摄

艾维塔比奥梅开二度，完成两次达阵，成为夺冠功臣。苏正谦摄

下半场场上风云突变，一开波港队2号确斯利用对手失误，单人匹马直奔达阵区得分，虽然附加分未能命中，但仍将比数拉开至12:5。随后港队再下一城，凭借一次界外球攻势，艾维塔比奥接球后再次发难，利用速度优势撕破日本队防线，个人梅开二度，助港队将优势扩大至19:5。

然而，落后的日本队依然死咬不放。比赛尚余4分钟时，港队8号靴贝特吞黄牌被罚出场，港队再次面临少打一人的严峻考验。日本队随即把握机会达阵，将比分追近至10:19。战至最后一分钟，日本队再趁港队失误掉球策动反击得手，一口气追至15:19，幸而时间所剩无几。随著球证鸣笛完场，港队最终以19:15力克日本，强势达成银剑赛三连霸。