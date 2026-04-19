七榄2026｜9月延续榄球狂热 WXV落户香港 港队女榄主场出击

在启德主场馆举行的香港国际七人榄球赛周日迎最后一日，世界榄球总会和中国香港榄球总会在记者会公布好消息，九月将在启德青年运动场主办世界级女子榄球系列赛WXV，港队亦将于主场出击迎战多支劲旅，延续本地榄球狂热。

WXV落户香港 香港女子15人榄球队主场出战

世界榄球总会主席毕特罗宾逊(Brett Robinson)在记者会中再次对香港7榄给予肯定，并表示赛事在搬到启德主场馆第2年，便以单日41457人入场创下这项赛事的记录，反映出香港榄球和榄总在世界舞台上的影响力日益俱增。他亦同时宣布香港将会在9月下旬举办WXV全球系列赛，香港女子15人榄球队亦获出赛资格，比赛将分3日举行分别于9月13、19及26日在启德青年运动场上演，港队有望与斐济、西班牙等劲旅同场竞技。

而榄总行政总裁华哲思(James Farndon)亦表示今年赛事踏入50周年，这个周末的盛况亦反映出赛事在本地普及七榄的重要性，而提到WXV落户香港他则表示相当兴奋，并表示：「这个活动的对我们来说很重要，因为这是我们赛程表上除了七人制比赛之外的另一个高规格全球活动。在香港主场举办这样规模的比赛对我们来说意义重大。我们非常致力于利用这个机会，激励香港的下一代女运动员。所以这对我们来说太棒了。」因在赛程上WXV与名古屋亚运会重叠，榄总执行董事艾摩亚(Simon Amor)则表示已和队中成员聊过，对于安排上因为球队部分球员未有护照因我此未能出战亚运会，所以他们可以直接进入WXV的代表队，也参照男子队在7人和15人之间的轮换，目前安排上亦不错。

记者/摄影：魏国谦