Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

七榄2026｜9月延续榄球狂热 WXV落户香港 港队女榄主场出击

即时体育
更新时间：14:23 2026-04-19 HKT
发布时间：14:23 2026-04-19 HKT

在启德主场馆举行的香港国际七人榄球赛周日迎最后一日，世界榄球总会和中国香港榄球总会在记者会公布好消息，九月将在启德青年运动场主办世界级女子榄球系列赛WXV，港队亦将于主场出击迎战多支劲旅，延续本地榄球狂热。

WXV落户香港 香港女子15人榄球队主场出战

世界榄球总会主席毕特罗宾逊(Brett Robinson)在记者会中再次对香港7榄给予肯定，并表示赛事在搬到启德主场馆第2年，便以单日41457人入场创下这项赛事的记录，反映出香港榄球和榄总在世界舞台上的影响力日益俱增。他亦同时宣布香港将会在9月下旬举办WXV全球系列赛，香港女子15人榄球队亦获出赛资格，比赛将分3日举行分别于9月13、19及26日在启德青年运动场上演，港队有望与斐济、西班牙等劲旅同场竞技。

而榄总行政总裁华哲思(James Farndon)亦表示今年赛事踏入50周年，这个周末的盛况亦反映出赛事在本地普及七榄的重要性，而提到WXV落户香港他则表示相当兴奋，并表示：「这个活动的对我们来说很重要，因为这是我们赛程表上除了七人制比赛之外的另一个高规格全球活动。在香港主场举办这样规模的比赛对我们来说意义重大。我们非常致力于利用这个机会，激励香港的下一代女运动员。所以这对我们来说太棒了。」因在赛程上WXV与名古屋亚运会重叠，榄总执行董事艾摩亚(Simon Amor)则表示已和队中成员聊过，对于安排上因为球队部分球员未有护照因我此未能出战亚运会，所以他们可以直接进入WXV的代表队，也参照男子队在7人和15人之间的轮换，目前安排上亦不错。

 

记者/摄影：魏国谦

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者饮茶优惠2026｜10大酒楼/中菜厅乐悠咭折扣！$2茶位/免加一/点心放题半价
长者饮茶优惠2026｜10大酒楼/中菜厅乐悠咭折扣！$2茶位/免加一/点心放题半价
饮食
21小时前
74岁苗可秀低调返港近况曝光 昔日美貌胜林青霞被封「嘉禾公主」 曾与李小龙传绯闻
74岁苗可秀低调返港近况曝光 昔日美貌胜林青霞被封「嘉禾公主」 曾与李小龙传绯闻
影视圈
5小时前
天水围银发族智慧出行 一招解决单边孭袋跌膊问题 后生仔学起来 网民赞：懂得欣赏老友记｜Juicy叮
天水围银发族智慧出行 一招解决单边孭袋跌膊问题 后生仔学起来 网民赞：懂得欣赏老友记｜Juicy叮
时事热话
22小时前
《四千金》褟素霞销声匿迹多年近况曝光 比汪明荃更早走红 息影移民加国多年回流定居
《四千金》褟素霞销声匿迹多年近况曝光 比汪明荃更早走红 息影移民加国多年回流定居
影视圈
2026-04-18 13:30 HKT
2内地青年被指控去年轮奸醉娃今获撤控 其中1人申讼费获批 官指没有自招嫌疑
2内地青年被指控去年轮奸醉娃今获撤控 其中1人申讼费获批 官指没有自招嫌疑
社会
2026-04-18 12:12 HKT
郭晋安18岁儿子郭令山近照曝光 安仔离婚后罕晒父子情 豪住7500呎总统套房
郭晋安18岁儿子郭令山近照曝光 安仔离婚后罕晒父子情 豪住7500呎总统套房
影视圈
18小时前
居屋装修懒人包 破解「厨厕不能动」限制 零改动格局变出最强空间感丨唐耀贤
居屋装修懒人包 破解「厨厕不能动」限制 零改动格局变出最强空间感丨唐耀贤
家居装修
8小时前
黑衣男持刀在公园狂奔。
00:16
有片｜将军澳南公园黑衣男持刀狂奔 动机不明 街坊惊慌：要马上报警
突发
4小时前
朱凯婷14岁女儿才貌双全 世界芭蕾舞冠军慈善骚弹竖琴演出 网民：靓过妈妈当年选港姐
朱凯婷14岁女儿才貌双全 世界芭蕾舞冠军慈善骚弹竖琴演出 网民：靓过妈妈当年选港姐
影视圈
20小时前
曾志伟、黄杏秀同日生日派对阵容大不同？不再一同庆生 秀姑70大寿星光黯淡疑与陈百祥有关
曾志伟、黄杏秀同日生日派对阵容大不同？不再一同庆生 秀姑70大寿星光黯淡疑与陈百祥有关
影视圈
21小时前