场地单车世界杯香港站｜李思颖望今午全能赛决赛 跟巴黎奥运铜牌主斗一番

周日在香港单车馆的世界杯场地单车赛进入煞科日，「小女车神」李思颖（Ceci）再次上场，参加主项全能赛的资格赛，她以小组第3名跻身下午4时展开的决赛；而一日前历史性取得男子凯林赛第5名的杜棹熙，今晨如愿在记分赛资格赛的200米计时以9秒939刷新个人香港场地最佳时间，只可惜在一对一的首圈不敌千里达老将菲腊Njisane Phillip，提早出局。

Ceci全能赛以奥运铜牌得主为目标

在首天比赛已首夺淘汰赛银牌的Ceci，周日出战奥运主项的全能赛的资格赛，共有29人参加分两组出战40圈的记分赛，早上也有不少车迷入场，不时拍掌替港队加油，Ceci最得25分、以小组第3名下午的决赛（共23人），她曾于珀斯站的世界杯取得季军（但这一站参赛选手不多，只有11人），亦是上月底亚锦赛银牌得主；她赛前已提过，期望今站以新西兰的巴黎奥运铜牌得主Ally Wollaston为目标，冀能在主场下能踏出惊喜。

杜棹熙

杜棹熙赛前一晚「瞓唔著」 仍踩出香港单车馆个人最佳

一日前创香港男子「短组」最佳成绩的杜棹熙，谈到如愿在200米计时踏出香港单车馆的最佳个人时间说：「都好开心造到这个时间，其实去年应该要做到，可惜做不到，今次把握自己不错的状态，入到10秒内。」杜棹熙坦言昨晚「瞓唔著」，凌晨2时才入睡，今晨6时半要起床准备到单车馆，他怀疑是食了太多有咖啡因的Gel所致。

杜棹熙(左)在争先赛首圈不敌千里达车手(右)。徐嘉华摄

徐嘉华摄

杜棹熙(左)冲刺不及千里达对手。徐嘉华摄

杜棹熙(左)识英雄重英雄, 赛后跟千里达手握手。徐嘉华摄

杜棹熙曾在去年土耳其站「快场」曾做过9秒7，上月在菲律宾同样一个「快场」踩过9秒8， 今次在「慢场」的香港单车馆踩出9秒939个人第三快的时间，十分鼓舞。

杜棹熙

吴保利(右)赛后到观众席帮师兄们加油, 旁为师姐杨础摇。徐嘉华摄

今站争先赛共有52人参加，当中有大批奥运及世界奖牌得主，小师弟吴保利在初赛以10秒188第46名完成，可惜未能入决赛，杜棹熙以9 秒939、总排名第25入一对一的首圈，可惜不敌千里达34岁老将菲腊，无缘跻身下一圈。

杜棹熙表示在高手云集下学到「唔少嘢」：「是一个好大的肯定，令我感觉是踏出小小的一步，可以在世界舞台入到争先赛首圈，希望保持下去，未来可以打得更前。」

下周大马站世界杯 望争上凯林赛奖台

周二将启程到大马参加今季最后一站世界杯，杜棹熙希望挑战一下上到凯林赛颁奖台，而争先赛的200米计时能破到PB。

记者/摄影：徐嘉华