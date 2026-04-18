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场地单车世界杯香港站｜杜棹熙为男子「短组」写下新一页 ：「真的不可思议」 望周日争先赛上颁奖台

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更新时间：22:57 2026-04-18 HKT
发布时间：22:57 2026-04-18 HKT

期待「不可能的事发生」的香港「短组」男子队主力杜棹熙，周六在香港观众面前留下深刻印象！在将军澳香港单车馆举行的世界杯场地单车赛，他在主项的男子凯林赛过关斩将，爆冷杀入决赛，跟应届奥运及世界奖牌选手一斗高下，最终以总排名第5完成，为香港「短组」男将写下新一页，他赛后表示期望下周大马站能「登上世界杯奖台」！

杜棹熙为香港男子短组写上新一页。徐嘉华摄
杜棹熙为香港男子短组写上新一页。徐嘉华摄
杜棹熙坦言没想过自己可以入到世界杯决赛。徐嘉华摄
杜棹熙坦言没想过自己可以入到世界杯决赛。徐嘉华摄
男子凯林赛决赛对手，个个都是世级选手，杜棹熙（右三)难得跟这些强敌同场较量。徐嘉华摄
男子凯林赛决赛对手，个个都是世级选手，杜棹熙（右三)难得跟这些强敌同场较量。徐嘉华摄
杜棹熙（中） 在前几圈的比赛都有不少车迷现场打气。徐嘉华摄
杜棹熙（中） 在前几圈的比赛都有不少车迷现场打气。徐嘉华摄

准决赛手下败仗有奥运银牌得主

共有54名车手参加男子凯林赛，香港派出杜焯熙及莫沚骏出战，在首圈比赛中只有小组第一名入次圈，2名港将分别以小组第2及第7名落入首圈复活赛，前者以小组次名入次圈，后者则位列小组4名，未能更进一步。杜焯熙在次圈以小组第2名入准决赛（1-12名），并以小组第3名首次杀入决赛，值得一提，同组有来自澳洲、巴黎奥运凯林赛银牌得主Leigh Hoffman，亦有应届世界奖牌、欧锦赛凯林赛金牌的英国车手Matthew Richardson，他们各以第5名及第4名不入1-6名决赛，成绩不及杜棹熙。

男子凯林赛金牌得主是荷兰的Harrie Lavreysen，他在东京及巴黎奥运共夺5面金牌，包括巴奥的凯林赛金牌，杜棹熙（蓝衫）难得跟这些世界级的车手较量。徐嘉华摄
男子凯林赛金牌得主是荷兰的Harrie Lavreysen，他在东京及巴黎奥运共夺5面金牌，包括巴奥的凯林赛金牌，杜棹熙（蓝衫）难得跟这些世界级的车手较量。徐嘉华摄

杜棹熙赛后也说：「真是不可思议！我没预计有这成绩，本以学习心态及抱住平常心去斗，这反而令我没有压力，反而发挥得更好。」

男子凯林赛决赛，荷兰选手Harrie Lavreysen一马当先冲过终点，杜棹熙（蓝衫)得第五名。徐嘉华摄
男子凯林赛决赛，荷兰选手Harrie Lavreysen一马当先冲过终点，杜棹熙（蓝衫)得第五名。徐嘉华摄

去到6人的决赛，大部份都是大名鼎鼎的奥运或世锦赛奖牌选手，杜棹熙比他们多的，是现场观众的打气声，最终击败同组的中国李志伟，以第5名冲过终点；冠军是荷兰的Harrie Lavreysen（东京及巴黎奥运5金得主，包括巴奥的凯林赛金牌）、亚、季军同来自日本的大田海也（Kaiya Ota，2024世锦赛争先赛铜牌）及中野慎词（ Shinji Nakano，2023世锦赛凯林赛铜牌），第4名是法国的Tom Derache(2025欧锦赛凯林赛铜牌）。

徐嘉华摄
徐嘉华摄
徐嘉华摄
徐嘉华摄

凯林赛有好多不可能的事发生

决赛面对这些大名的人，杜棹熙表示若不是途中跟对手有碰撞，上奖台不是没可能，他说：「这些日子，学懂放胆去斗，不要一上场就像输了比赛。」杜棹熙由上月底的亚洲锦标赛，历史性跟队友上到男子团体争先赛到今日，取得更高级别的「世界杯」凯林赛第5名，他表示：「凯林赛有好多不可能的事发生，亦令自己相信一些不可能的事真的会发生。」

Sarah周六到场任颁奖嘉宾。徐嘉华摄
Sarah周六到场任颁奖嘉宾。徐嘉华摄
Sarah任颁奖嘉宾，颁发争先赛的奖项。徐嘉华摄
Sarah任颁奖嘉宾，颁发争先赛的奖项。徐嘉华摄

自李慧诗（Sarch）2023年中退役后，香港「短组」一直在等成绩出现，一等就3年，问杜棹熙这次杀入世界杯决赛是否为「短组」「出了啖气」，他也说：「会的，无论短组或中长组，证明我们大家成个团队一齐在进步中，不似以前只有Sarah一个比较出色，现在慢慢整个团队都能踏上世界舞台。」

约4年前由中长组转短组的杜棹熙，曾于去年11月同一个场地的全运会的凯林赛不入次圈，他说一直在反思：「这段时间不断吸收不同对手的战术、形态，他们的踩姿，或者他们对运动用甚么心态去应战，或者看他们的访问，这些都有助我的进步。」

杜棹熙在香港站的任务还未完，周日还有争先赛，他期望以放松心态在香港单车馆这个「慢场」踩出个人场地PB的9秒8至9秒9左右（他的PB是10秒1左右）。

李思颖周日出战全能赛可望再踩出惊喜

另外，「小女车神」李思颖跟梁颖仪合作的女子麦迪逊赛，在18名对手中以第11名完成比赛，思颖周日将出战主项的全能赛，可望继周五淘汰赛夺银后，再在香港主场踩出惊喜。

记者/摄影：徐嘉华

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