场地单车世界杯香港站｜杨础摇争先赛200米终在香港单车馆突破11秒大关 望下周大马再创好时间

香港世界杯场地单车赛周六续假将军澳香港单车馆举行，第一节的比赛有不少惊喜，「短组」的杜棹熙继上月初珀斯第一站世界杯后，在香港观众打气声中跻身入准决赛（1-12名），同为「短组」的杨础摇在女子争先赛资格赛的200米计时，以10秒889一圆近两、三年、在香港单车馆踩入11秒内的心愿，期望下周大马站能踩出更佳时间。

共有54名车手参加男子凯林赛，香港派出杜焯熙及莫沚骏出战，在首圈比赛中只有小组第一名入次圈，2名港将分别以小组第2及第7名落入首圈复活赛，前者以小组次名入次圈，后者则位列小组4名，未能更进一步。杜焯熙在次圈以小组第2名入稍后的准决赛（1-12名），他赛后绕场一周时不忘跟现场观众挥手以示打气的谢意。

杜棹熙跟队友在本月初菲律宾亚锦赛的男子争先赛首踏颁奖台，他曾说过澳洲籍教练Anthony近2年的教导凑效，并说：「亚锦赛只是成功的第一步，可以陆续去尝试更多不可能的事发生。」期待他稍后的凯林赛能创佳绩。

中立国车手炒车后起身 拿著单车跑过终点

值得一提，在男子凯林赛的首圈外围赛，21岁中立国车手兼应届欧锦赛争先赛铜牌得主及2025年欧洲U23锦标赛凯林赛金牌得主Nikita Kiriltsev，在比赛途中牵涉入炒车群内，在6位车手中有5人被连累，他起身后拿著单车跑过终点，终以小组第2名完成比赛，跟第一名没炒车的法国车手Tom Derache 一齐跻身次圈，虽然他要再入次圈复活赛，但仍能以小组第2名入准决赛。

杨础摇坦言今站踩出的时间对自己信心有帮助。徐嘉华摄

女子「短组」今日第一节进行了女子争先赛，香港的杨础摇及程嬿珊继首天亮相团体争先赛（资格赛第12名不入首圈），周六参加争先赛资格赛，础摇以10秒889、总排名第16位入首圈，程嬿珊以11秒020第28名获得最后一个入首圈的参赛席位，础摇一圆近年在香港单车馆踩入11秒内的心愿，可惜在首圈一对一的比赛中不敌22岁的乌克兰的Alla Biletska，而嬿珊不敌加拿大的东京奥运凯林赛铜牌得主Genest Lauriane，双方无缘晋身下一圈。

杨础摇首次在香港单车馆突破入11秒内 信心的加持

她们二人已完成香港站比赛，杨础摇表示开心能在香港主场做出10秒889 的时间，她说：「做到这时间是开心的，若能再多过几圈会更开心；赛前没想过做到跟上月底亚锦赛相若的时间（菲律宾亚锦赛，她的时间是10秒873，但那个是『快场』），现在做到，更在香港主场做到，对信心方面有帮助，让我知道不再停留在11秒的水平，希望下星期大马站的场比香港单车馆更顺，希望破自己PB，挑战10秒7左右时间。」

曹棨光（蓝衫)在全能赛资格赛跻身决赛圈。徐嘉华摄

晚上一节的比赛，有首天已夺银牌的「小女车神」李思颖（Ceci）及队友梁颖仪的麦迪逊赛，还有男子全能赛的曹棨光，他在早上的资格赛以小组第11名跻身晚上决赛。

记者/摄影：徐嘉华