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七榄2026｜15人榄球队亮相粉丝村练习备战世界杯 罗淑佩、蔡健斌到场为港队打气

即时体育
更新时间：15:31 2026-04-18 HKT
发布时间：15:31 2026-04-18 HKT

七榄周六进入第2日赛事，场内外气氛同样炽热。在粉丝村，即将参加2027年澳洲男子榄球世界杯的15人榄球队在场亮相和练习，文化体育及旅游局局长罗淑佩在体育专员蔡健斌陪同下到场观摩，并对港队成员表达支持。今年的粉丝村除了饮食多，亦有多个活动供球迷男女老幼游玩。

港队15人榄球队将出战2027世界杯 罗淑佩、蔡健斌到场打气

港队男子15人榄球队早前历史性闯入榄球世界杯，将于2027年10月到澳洲出战。周六他们亦亮相七榄粉丝村进行练习，文化体育及旅游局局长罗淑佩在体育专员蔡健斌陪同下到粉丝村，并观看港队练习，对港队成员表达支持并合照留念。今年的粉丝村除了饮食外，同样有多种游乐设施可供球迷游玩，香港赛马会除了设有彩绘活动，更将迷你马带到现场与民众互动。

 

记者/摄影：魏国谦

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