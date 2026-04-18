七榄2026｜看台小球迷变身港队代表「港日混血」植松明香首披甲即达阵圆梦

「国泰/汇丰香港国际七人榄球赛」今日（18日）于启德体育园续演激战，香港女子七人榄球队在「Melrose银剑赛」以12:24力战不敌泰国。虽然出线形势陷入被动，但今仗却见证了一颗新星的诞生——首次代表港队上阵的「港日混血」女将植松明香，于完场前压哨达阵。赛后她难掩激动，直言由昔日看台上的小球迷，到今日穿上港队战衣建功，感觉犹如「梦想成真」！

面对亚洲劲旅泰国，港队今仗陷入苦战，但在全场球迷的呐喊下，众将战至最后一刻仍未放弃。法定时间耗尽后，植松明香把握机会成功突围，为港队达阵「止血」。赛后手捧朋友送赠鲜花的她，对这记处子战达阵感受甚深：「这对我这个身型比较细小的人来说，是一个很大的里程碑。从小到大我都是在看台做观众，看著本地球员为港争光，没想到今年竟有机会和她们一起并肩作战，真的是梦想成真！」

首次踏足主场的大舞台，植松明香坦言落场一刻「脑袋一片空白」，但全靠队友的「定心丸」让她放开怀抱：「我唯一听到的就是队友的声音，她们不断鼓励我说：『我在这里，我会帮妳！』所以我完全不担心。这场表现或许不是最理想，但我最后能取得达阵，全因为我信任队友。」她亦特别感谢入场支持的家人、朋友及全场球迷，让她感受到无比的力量。

对于这位新丁的亮眼表现，港队主教练魏翊军（Andy Vilk）亦赞不绝口，并透露派她上阵是「计划之内」：「很高兴她在最后阶段获得上阵机会，她取得了一个我相信她会铭记很久的达阵。」魏翊军强调，今次赛事起用新面孔，长远是为了年底的亚运会铺路：「这关乎建立球队的阵容深度，我们的目标是冲击亚运奖牌。让年轻球员在这种大赛环境中上阵，能培养出她们强大的韧性和品格。」

经过两日激战，录得1和1负的港队已完成小组赛事，能否跻身明日（19日）的银剑赛决赛，将取决于泰国火并丹麦的「生死战」赛果。魏翊军坦言形势被动：「现在主导权不在我们手里，明早看比赛时一定会非常紧张，但也许凭借最后那一个达阵，我们为自己争取到了多一点点的机会。」植松明香则引述队长赛后的鼓励，强调全队会「不要低头」，无论明日形势如何，都会继续尽全力应战。