泳坛解禁｜世界泳联允俄罗斯白俄运动员携国旗国歌参赛 俄罗斯美女泳手受关注

世界泳联（World Aquatics）宣布取消对持有俄罗斯及白俄罗斯体育国籍的成年运动员的参赛限制。这意味著古丝妮苏娃(Alexandra Kuznetsova)和妮高露娃(Kat Nikonova)等俄罗斯美女泳手，能够在国际赛事中，再次穿上代表自己国家的队服，并在升国旗、奏国歌的仪式中，与其他国家的运动员一同竞赛。

两国运动员需遵守严格要求

世界泳联在其官方网站的声明中指出，俄罗斯和白俄罗斯两国的运动员必须满足严格的条件方可参赛，包括必须在国际兴奋剂检测局的监督下，成功通过四次兴奋剂检测，并通过世界泳联水上运动诚信部的可靠性审查。

世界泳联主席阿尔穆萨拉姆（Husain Al-Musallam）表示：「我们决心确保泳池和公开水域，仍然是所有国家运动员能够齐聚一堂、和平竞赛的场所。」

俄方称可申办未来大赛

事实上，自今年二月起，世界泳联已允许俄罗斯青少年运动员使用国旗和国歌参赛。而成年运动员此前则一直只能以中立身份参赛。对于这项「全面解禁」的决定，俄罗斯方面迅速作出积极回应。俄罗斯体育部长兼奥委会主席德格耶利夫（Mikhail Degtyarev）表示，这将让俄、白两国的运动员「在平等的基础上与他人竞争」。而俄罗斯水上运动联合会主席马斯宾（Dmitry Mazepin）更向国家通讯社透露，俄罗斯现在可以申办未来的世界及欧洲游泳锦标赛。