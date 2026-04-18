七榄2026｜启德Day2气氛推向顶峰 南看台半朝坐爆 球迷化身「浴室用品」大赞超热闹

一连三日的「国泰/汇丰香港国际七人榄球赛」今日（18日）踏入第二个比赛日，启德体育园主场馆的狂热气氛彻底大爆发！继首日录得34,368人入场的佳绩后，适逢周末假期，今日的嘉年华气氛明显更胜昨日。大批球迷清晨已盛装打扮浩浩荡荡「朝圣」，标志性的南看台更在早上已被球迷「逼爆」。

作为香港七榄灵魂所在，主打派对气氛的南看台向来是球迷的兵家必争之地。据园方资料，截至今早11时30分，已有近5,000名球迷率先涌入南看台参与赛前热身派对。

现场气氛到底有几狂热？连资深外籍球迷都大呼惊喜！长居新加坡、第十次来港的纽西兰女球迷今日与友人化身「流动浴室」，成功抢尽风头。她受访时笑言造型花尽心思：「我们今天的主题是『浴室里会出现的东西』，我是一块海绵，朋友穿著浴袍和扮成厕纸，迟点还会有几个『便便』来跟我们会合！」

谈及启德主场馆的气氛，这位七榄常客直言被现场人潮震撼：「我的天啊！我从来没见过这么爆满！去年的人真的少很多。我们今日甚至连座位都找不到，也完全挤不进去南看台。气氛真的太不可思议了！」

除了搞笑造型，这位女球迷在捧场爱队时亦相当惹笑。她表示自己理所当然力撑家乡纽西兰队，但老公却是法国队死忠，她随即打趣补充道：「因为我嫁给了一个法国人，所以我『有时候』也会支持一下法国队啦！」

记者：杨功煜