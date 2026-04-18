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NBA附加赛｜魔术大胜黄蜂搭上东岸季后赛尾班车 黄蜂连续十季失落季后赛创悲情纪录

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更新时间：13:38 2026-04-18 HKT
发布时间：13:38 2026-04-18 HKT

奥兰多魔术在周五的NBA附加赛生死战中，凭借著王牌球星宾卡路（Paolo Banchero）的「大复活」表现，全场狂轰25分，带领球队以121:90、31分之差主场痛宰夏洛特黄蜂，成功搭上东岸季后赛「尾班车」。落败的黄蜂则确定连续第十个球季无缘季后赛，写下NBA现役球队中最长的悲情纪录。

魔术开局即主宰比赛 黄蜂一路挨打

黄蜂在附加赛首战惊险击败热火后，原以为能乘胜追击。然而，今仗战况却完全一面倒。魔术甫开赛便火力全开，首节已打出38:16的攻势，早早奠定胜局。黄蜂全场一路挨打，最多时曾落后达35分，最终无力回天，在季后赛门前止步。成功夺得东岸第八种子席位的魔术，将会在季后赛首轮硬撼东岸「一哥」底特律活塞。他们上一次在季后赛系列赛中赢波，已要追溯至2010年。

宾卡路一扫颓风 攻防两端显威力

魔术「一哥」宾卡路一扫上仗对阵七六人时的低迷，今仗表现光芒四射，攻入25分，成为球队晋级的最大功臣。而中锋卡达（Wendell Carter Jr.）亦有10分进账，并在防守端立下大功。主帅莫斯利（Jamahl Mosley）赛后特别赞扬他成功限制了黄蜂的进攻篮板：「我们赛前谈到他们（黄蜂）对热火时抢了24个进攻篮板，而今晚我们将他们限制在7个，这是巨大的功劳。」

拿美路波尔下半场骚醒惜为时已晚

黄蜂方面，主将「三波」拿美路波尔（LaMelo Ball）上半场受制于犯规麻烦，一分未得。尽管他在第三节独取21分，全场攻入23分，但为时已晚，未能带领球队扭转败局。

 

 

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