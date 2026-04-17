七榄2026｜七榄启德第二击气氛爆灯 奇装异服逼爆南看台 斐济球迷首次来港观赛

一连三日的「国泰/汇丰香港国际七人榄球赛」今日（17日）于启德体育园主场馆正式开锣！今年是赛事迎来50周年金禧纪念，亦是连续第二年于启德主场馆上演。虽然首日赛事恰逢工作日，但依然无阻球迷的热情。下午时分，已有大批观众陆续涌入球场，令这座地标提早陷入一片狂欢之中，现场气氛极度热烈。

七榄向来以「嘉年华」般的派对气氛见称，而「啤酒」更是这场盛事不可或缺的灵魂。饮啤酒看球赛早已成为七榄的传统文化。标志性的「南看台」狂欢文化继续发扬光大，不少球迷早早入场霸占南看台的有利位置，准备畅饮狂欢。现场随处可见悉心打扮、穿上奇装异服的球迷，有外籍老伯索性穿上啤酒造型的服装在场边观赛，亦有一班好友化身「超级马里奥」抢尽风头。

这种独特又疯狂的七榄魅力，每年都吸引无数海外球迷专程袭港。原本来自斐济、现居澳洲珀斯的球迷接受访问时，手中同样拿著啤酒，难掩兴奋之情。他表示，今次特意安排了五日的访港行程，和其他5位朋友一起，齐齐入场支持斐济队：「这是我第一次来到香港看七榄！我从小就是看著这个比赛长大的，能够亲身来到这里，真的是一种荣幸。」

买齐三日套票的他透露，首日会先在不同看台游走感受气氛，并预告周末将会「大变身」融入派对：「我们准备了不同的服装，星期六一套、星期日另一套，每日都有新鲜感！」当被问到今日在如此浓厚的啤酒氛围下，有没有设定「饮啤酒目标」时，他笑言没有特别定下限额：「最重要是享受乐趣，好好欣赏精彩的赛事！」

记者：杨功煜