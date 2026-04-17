FIE开罗男花世界杯｜「世青」「世少」金牌林浩朗 何承谦资格赛命运各异 林浩朗再入「正赛」

本周在国外进行多项FIE剑击世界排名赛，包括周四香港时间晚上在开罗展开的男子花剑世界杯小组赛，2位焦点剑手「世青」及「世少」金牌得主林浩朗及何承谦命运各异，林浩朗顺利跻身周六「正赛」，将对世界排名31兼本赛2023年铜牌得主、意大利的Davide Filippi。而何承谦只差一步，无缘正赛。

林浩朗于本月初首夺世青冠军。FIE图

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林浩朗（左）在世青比赛中。FIE图

本月初在巴西世界青少年锦标赛夺「青年组」金牌的林浩朗，在小组赛5胜1负，以小组总排名第31进入资格赛淘汰圈，并先后击败乌兹别克及波兰，再次入「世界杯」「正赛」。

这是这位19岁 的新星今季第5次从小组赛跻身「正赛」，对于第一年开始参加成人组FIE的排名赛来说，十分难得。

世少金牌得主何承谦跟正赛只差一步。资料图片

「世少」金牌得主何承谦在小组以3胜2负以总排名第75位入资格赛淘汰赛，他在首圈先击败巴西剑手，可惜在资格赛最后一圈以12:15仅负德国的卡恩（Luis Klein），今仗无缘正赛。

同样从小组赛跻身「正赛」的还有吴诺弘及李逸朗，他们将与直入正赛的「世一」蔡俊彦（Ryan）及世界排名第7的张家朗一齐亮相周六的「正赛」。根据正赛的64强签表，香港2位主力Ryan及家朗有机会在8强对垒，若成事，这将是继上月利马站后，2人再在8强「内讧」。

记者：徐嘉华