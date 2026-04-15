丹麦羽毛球名将安赛龙周三于个人社交媒体公布退役的消息。

安赛龙退役详文如下



对我来说，今天是一个异常艰难的日子。由于腰伤反复，我已无法再继续维持最高水平的竞技和训练。从内窥镜手术到无数次封闭治疗，为了重回球场，我已尝试了所有可能的方法。然而，专家建议我必须在长期健康与职业竞技之间做出取舍。接受这个现实对我来说无比艰难，但我的身体发出了最后的信号，它己无法支撑我继续征战。

安赛龙社交媒体图片



在这里，我要衷心感谢所有的医生、专家以及我的教练团队，感谢你们一直以来为寻找转机所付出的努力。从我第一次拿起球拍的那天起，我的梦想就是成为世界第一。为了这个目标，我每一天、每一次训练、每一场比赛都倾尽所有。对我而言，羽毛球从来都不只是一份职业，他就是我的生命。为了这项运动，我已竭尽所能，无愧于心。回望过去，我满心自豪，更心怀感激。我实现了最初的梦想，甚至收获了超越预期的成就。我有幸在最高规格的赛场，与最优秀的对手博弈，并摘取了每一位球员都梦寐以求的至高荣誉。更重要的是，羽毛球教会了我自律、牺牲、坚韧与自我重塑，其意义早已超越了胜负本身。



从年少起我就深知，若要激发出全能潜能，必须每日诚实地审视自我。我必须不断在尝试与失败中往复，在跌倒与站起间寻回自我，直到走出一条属于安赛龙的路。对我而言，最艰巨的战役永远是与内心的博弈。



我近乎偏执地追求极致，每一个决定都只为成就那个最强的自己。或许在旁人眼中，我有些极端，但我唯独害怕多年后再回过头来看，会因为当年的未尽全力而满心遗憾。这种极致的生活固然有期待价，但我甘之如此，亦无怨无悔。



告别之所以艰难，不再于放下球拍的那一刻，而在于放下雨之相关的一切——那段跨越山海的征途、日复一日的磨𥗠，以及每一个并肩作战的身影。羽毛球不仅带给我荣耀，更让我结识了无数优秀的人。这些缘份跨越了赛场，让他们从对手、伙伴变成了我生命中无可替代的挚友与家人。



我要向所有的教练、陪练以及对手至以最深的谢意。是你们的严苛要求、极限挑战与日复一日的磨𥗠，锻造了今天的我。能在赛场上与你们并肩战斗或是巅峰对决，是我职业生涯最大的荣幸。



感谢OBK俱乐部，感谢你们为一个心怀梦想的小男孩，铺就了起飞的跑道。作为我的第二个家，OBK见证了我最初的梦想与寒水，那里的每一份回忆我都将永远珍藏。



感谢丹麦羽协，感谢你们在我年少懵懂时给与的接纳与信任。从走出欧登塞的门，到扎根布隆德比国家训练中心，我在这里完成了从少年到冠军的蜕变。那些并肩逐梦的岁月，以及共同赢下的沉甸甸的荣誉，都将是我一生珍藏的记忆。

感谢NAS，感谢你们张开双臂欢迎我，并为我提供了如此完美的训练环境。它让我在实现梦想后，依然能够保持进取之心，不断去挑战极限、追求卓越。能成为NAS大家庭的一员，我深感荣幸。我还要感谢一路同行、始终给予我信任的合作伙伴。你们的信任，早已超越了商业合作本身，我由衷感激这些情谊能从赛场延伸至生活。我们不只是事业上的伙伴，更是志同道合、并肩前行的挚友。感谢我的家人和朋友，谢谢你们无保留的爱。无论巅峰还是低谷，你们的陪伴从未缺席。这份守护，是我生命中比任何荣誉都珍贵的至宝。



致我最亲密的朋友们：你们知道我说的是谁。我期待未来能有更多时间与你们相聚，你们的支持对我来说是最珍贵的财富。我的父亲Henrik，你不仅是最专业的经纪人，更是我最坚实的后盾和最爱我的父亲。我们并肩作战，一起抵达了那些曾经连做梦都不敢想象的高度。我的母亲Gitte，感谢你始终如一的守护。特别感谢你在那些关键比赛前，总能用你的方式帮我卸下压力。虽然哪怕我和同一个对手打过50次比赛，你还是记不住人家的名字。你的那份不经意的幽默，总能让我紧绷的心弦瞬间放松，露出最烂灿的笑容。



我的妹妹Johanne，从我参加第一场比赛起，你就一直陪在我身边。那时你总是细心地准备装满补给的保温袋，确保我在比赛间歇能及时补充能量。那份关怀，陪我走过了漫长的征途。你的支持，是我生命中无可替代的存在。



致孩子们最好的母亲Natalia，感谢你付出的一切。我带著爱与感激，珍藏我们共同拥有的所有经历和回亿。致我的女儿们，安维佳(Vega)和安子兮(Aya)，爸爸对你们的爱胜过千言万语。我向你们保证，我会努力成为你们心中最捧的父亲。

最后，也是最重要的球迷们。言语无法表达我对你们的感激，从我初出茅庐到立于巅峰，你们都一路相随。在我低谷时，你们是不离不弃的星光，在我获胜时，你们是同频共振的欢呼。你们的支持是我职业生涯最宝贵的勋章。虽然我们大多未曾谋面，但我希望你们明白，我有多么感激你们。期待在未来的岁月里，与你们在世界各地偶遇。



今天羽毛球运动员安赛龙告别了职业赛场，但绝不会离开羽毛球。山高水长，我会换一种方式，在球场旁继续守望。

我已其所有，而羽毛球亦许我圆满。



带著爱与感激

安赛龙(Viktor)