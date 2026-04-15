香港国际七人榄球赛│各队队长聚首启德主场馆 「银剑」切蛋糕贺50周年

香港国际七人榄球赛由周五起一连3日在启德主场馆举行，参赛的15支男子队和15支女子队队长，今日（15日）于主场馆聚首合照，为赛事造势。今年适逢是香港七榄赛50周年，大会特别安排将参加银剑赛的港男、女队队长拜恩塞巴（Sebastian Brien）和陈颖，一同以「银剑」切蛋糕，庆祝金禧时刻。

世界七榄系列赛的男、女子球队队长合照。廖伟业摄

银剑赛男子队队长之一拜恩塞巴（Sebastian Brien）与女子队队长陈颖一同以「银剑」切蛋糕，庆祝50周年。廖伟业摄

30队队长聚首主场馆合照 戴生日帽贺50周年

今年香港七榄赛各有15队参加男、女子比赛，24队出战世界七榄系列赛，男、女队各一半，「Melrose银剑赛」则有6队，男、女各3队，各队的队长昨日齐聚一堂大合照，期间众人更戴上生日帽，庆祝港七榄赛举办50周年。港男、女子队将会出战「Melrose银剑赛」，男队队长之一拜恩塞巴和女队队长陈颖，手持「银剑」切蛋糕庆祝。

房杰锋相隔一年再参加香港七榄赛

而男队阵中唯一华将房杰锋，相隔一年再次代表港队参加香港七榄赛，由于丹马克和李卡度等主力缺阵，队中一半球员都是新面孔，所以他坦言会挺身而出以资深球员身份带领队友出战：「打完全运会之后，今次再在这里(启德主场馆)打，气氛完全唔同。每一次香港七榄赛都比上一届更紧张和期待。（教练）希望我同埋其他senior（资深）队员可以站出来，去做榜样。」

有信心与新队友擦出火花

房杰锋认为新队员虽然经验较浅，稳定性不足，但愿意尝试新事物，有机会擦出火花，带来惊喜。他预计同组对手当中，日本队最难应付：「日本应变和适应能力好强，我哋以往赢过佢哋好多次，但佢哋转变好快，所以我哋心态都要调整，落场要反应得快。」

港男子队周五晚上7时38分对国家队

对于少了以往的好队友李卡度，房杰锋笑言队中少了广东话笑话，有时听不明英文笑话，心情会「沉啲」。港男子七队周五晚上7时38分登场，在银剑赛首战对国家队，周六下午3时16分对日本，如果顺利晋级决赛，就会在周日下午4时16分争冠。