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七榄｜50周年银剑切蛋糕 女榄队长陈颖表示专注自己力争三连冠

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更新时间：16:14 2026-04-15 HKT
发布时间：16:14 2026-04-15 HKT

2026年香港国际七人榄球赛队长合照仪式今日（15日）在启德主场馆举行。世界七榄的男、女子球队队长，以及银剑赛的男、女子球队队长一起到场合照 。而适逢香港七榄举办50周年，大会特别安排银剑赛港队男子队队长之一拜恩塞巴（Sebastian Brien）与女子队队长陈颖一同以「银剑」切蛋糕，庆祝这个金禧时刻。队长陈颖将带领球队迎战丹麦及泰国，她坦言卫冕有一定压力，但心情兴奋多于紧张 ，专注自己就可以获胜。

即将第26次代表港队上阵的陈颖坦言卫冕有一定压力，但心情兴奋多于紧张。她表示球队已经准备就绪：「我哋一齐训练咗好耐，加埋有啲新人嘅能量，我哋应该可以做到一个好好嘅平衡。」丹麦队上星期来港与港队一同训练，陈颖分析对手身形较为高大，但港队会以速度及比赛智慧应付：「佢哋个身形会大少少，但我哋会用速度同比赛知识去尝试赢佢哋。」当被问到卫冕的关键，陈颖认为最重要是专注自己的打法：「如果我哋自己嘅比赛打得好，我谂我哋应该可以赢到佢哋，专注返自己就得。」

港队女子银剑赛本周五晚上6时22分首战丹麦，周六下午2时12分对泰国，决赛周日下午3时47分举行。

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