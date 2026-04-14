2026 UCI 世界杯场地单车赛（香港站）｜李思颖望重温全运炽热气氛 男子短组杜棹熙：亚锦是成功的第一步 望陆续尝试更多不可能的事发生

两周前在菲律宾亚锦赛大丰收的香港场地单车队周二在将军澳香港单车馆进行公开训练，港队总教练达海飞（Herve）表示对港队目标是「刷新自己PB」（个人最佳），在2周前亚锦赛夺2金1银2铜的「小女车神」李思颖（Ceci）期望复制5个月前同一场地举行的全运会的入场人数：「更多观众入场，人会比得兴奋，亦有助自己发挥。」

港队将派出9男6女出战本周五（17日）起一连3天的场地单车世界杯，周二已有不少世界各地的单车队进驻香港单车馆练车，周五只轻松练习的Ceci曾于上月初第一站世界杯（珀斯站）个人历史性夺得2铜（全能赛及淘汰赛），但今站齐集各地高手，她目标放在「检视自己在列强中实力」为主，她说：「珀斯站不是太多强手，但香港每次办比赛都吸引大批国际级选手来香港比赛，因为他们觉得玩得开心、又住得好，好开心亦好期待跟世界级选手对垒，好想藉香港站好好评估自己在国际上的水平。」Ceci希望在全能赛跟巴奥全能赛铜牌得主、新西兰的禾里丝顿（Ally Wollaston)同场交量。

李思颖以平常心应战世界杯。徐嘉华摄

梁颖仪在今站香港世界杯只参加麦迪逊赛。徐嘉华摄

梁颖仪期望跟李思颖的麦迪逊赛能突破二人在香港单车馆的成绩。徐嘉华摄

总教练杜海飞没设目标

全运3金得主Ceci将参加首天的淘汰赛、次天的麦迪逊（跟梁颖仪）及最后一天的主项全能赛，她说：「今次教练没给我们设目标，始终亚锦赛刚完，他只想我们自己去做到最好，所以会以平常心应战。」Ceci的麦迪逊拍档梁颖仪今站只参加一个赛项，她说：「希望改善之前交接的时机，希望可以突破我跟Ceci在香港这场地的PB（2024年的第10名）。」

男子「中长组」代表缪正贤（左起）、曹棨光、朱浚玮、伍柏亨及年青的马绎斐。徐嘉华摄

朱浚玮（前）及曹棨光（后）合力夺得上月亚锦赛麦迪逊铜牌，朱仔亦同时夺亚锦赛捕捉赛铜牌。徐嘉华摄

男子「中长组」缪正贤：「希望一份『不满足』心态再寻突破

男子「中长组」代表缪正贤、朱浚玮、曹棨光及伍柏亨在上月亚锦赛的资格赛曾踩出4分00秒274的香港纪录入正赛（最后第5名完成），他们期望香港站可以突破这PB，「大师兄」阿缪说：「虽然我们在亚锦赛刷新港绩，但我们没有开心到要甫上Ig分享，因为始终未满足这个时间，希望这份『不满足』的心态可以令我们再突跛时间。」值得一提，合作麦迪逊赛3年的朱浚玮及曹棨光亦于亚锦赛历史夺这项赛事的铜牌。

香港男、女子「短组」代表合照，包括历史性首次在亚锦赛夺铜的「男子团体争先赛」功臣杜绰熙（后排左一）、翁浚皓（左二）及莫沚骏（右一）。徐嘉华摄

男子「中长组」代表缪正贤（左起）、曹棨光、朱浚玮、伍柏亨及年青的马绎斐。徐嘉华摄

「短组」方面的焦点项目是首天举行的男子团体争先赛的杜棹熙、翁浚皓及莫沚骏，他们在亚锦赛历史性取得铜牌，3人连同年青的吴保利周二见传媒时表示期望在世界杯踩出PB，他们曾于亚锦赛踩出香港纪录的43秒741，这个组合合作了4、5年，杜棹熙表示期望在香港「慢场」再次踩入44秒内：「亚锦赛证明我们是可以的，是好大鼓舞，这日成功的第一步，之后可以陆续去尝试更多不可能的事发生。」

女子「短组」吴思颖（右起）、杨础摇、童森及程嬿珊表示受到男子短组在亚锦赛的突破成绩感到被被鼓舞。徐嘉华摄

以杨础摇为首的女子「短组」，成员包括童森、吴思颖及程嬿珊，都坦言受到男子「短组」在亚锦赛的突破成绩所鼓舞，期望在香港世界杯赛项包括争先赛及凯林赛能创出个人突破的成绩。总教练达海飞表示：「我队正走在正确的方向，希望为9月爱知名古屋亚运会努力。」

记者/摄影：徐嘉华