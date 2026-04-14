七榄｜香港国际七人榄球赛周五开锣 港队男女子分途出击齐争卫冕（附港队赛程表）

香港国际七人榄球赛17-19日在启德主场馆开锣，今年亦是赛事举办50周年，除了云集多支国际劲旅外，亦有港队代表出击银剑赛，男子代表队力争「三连霸」，而女子代表则同样力拼卫冕。

港队男子七榄今届争银剑3连霸。资料图片

港队男女子分途出击齐争卫冕。资料图片

港队男子七榄今届争银剑3连霸，同组将会对上国家队和日本队，并由蔡红骏（James Christie）及拜恩塞巴（Sebastian Brien）双队长领军出击，阵中有高凡迪尔（Michael Coverdale)、确斯(Rory Stewart Cox)、胡安埃索诺(Juan Estonian MBA Oyana)、艾维塔比奥(Matteo Avitabile)、芮飞(Matthew Rickard)、艾栢力(Blake Elliot)、靴贝特(Liam Herbert)、拜恩菲立斯(Bryn Phillips)、于力仁(Julian Bourron)，以及唯一华将房杰锋出战。首战将在17日对上国家队，在18日会迎战日本。

女子队则卫冕之路需要面对泰国和丹麦。资料图片

另外女子队则由陈颖领军出击，卫冕之路需要面对泰国和丹麦，阵中有霍文山（Shanna Forrest）、欧阳倩怡、苗颂雅（Julia Mibuy MBA Oyana）、蓝嘉敏、毕凯桓（Micayla Baltazar）、李念殷、欧景桃、植松明香（Haruka Uematsu）、陈楚琪、庄嘉欣和潘凯恩。女子队将在首日先斗丹麦，并在18日对上泰国。

港队男子银剑赛赛程：

17日19:38 港队vs国家队

18日15:16 港队vs日本

19日16:16 决赛

港队女子银剑赛赛程：

17日18:22 港队vs丹麦

18日14:12 港队vs泰国

19日15:47 决赛

