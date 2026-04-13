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香港女子队挟上届世乒团铜牌 杜凯琹望新人带来「冲击力」 17岁苏籽童被寄予厚望

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更新时间：19:48 2026-04-13 HKT
发布时间：19:48 2026-04-13 HKT

世界乒乓球团体锦标赛两周后伦敦举行。

香港男、女子乒球队周一在体院跟传媒见面，为本月底的伦敦世界乒乓球团体锦标赛分享备战情况，上届夺得铜牌的香港女子乒球队只剩下「大师姐」杜凯琹及年青的吴咏琳，加入李凯敏、苏籽童及江芷林，阿杜期望年轻一辈能带来「新鲜感」及「冲击」。

今日凌晨才返到香港的杜凯琹显得一脸倦容。徐嘉华摄
今日凌晨才返到香港的杜凯琹显得一脸倦容。徐嘉华摄

一日前还在太原打比赛的一众香港队代表，周一凌晨3时才到香港，今晨就要会见传媒，难掩倦容的阿杜对于今届保住奖牌表示有一定难度，她说：「其实上届（2024年）我们没想过拿到奖牌，但上届人脚都强（有朱成竹及李皓晴），今年全部都是较年轻的队员，未敢豪言要拿到奖牌，尤其小组的队伍不易应付。」香港女子队同组有荷兰、墨西哥及中国澳门。

今日凌晨才返到香港的杜凯琹显得一脸倦容。徐嘉华摄
今日凌晨才返到香港的杜凯琹显得一脸倦容。徐嘉华摄

阿杜睇好年仅17岁的苏籽童有一定的「冲击力」，她表示：「苏籽童的潜力及世界排名（她现排82）比起她的同龄球手都算好，其他队友的水平都可以打得好，看临场把握及心态。」阿杜记得自己于2014年东京一届的世乒团，自己当时只有18岁，她以「第一单」出战，记得当时自己没有特别大的压力，反而在团体赛的、队友互相支持下打得更得心应手。

年仅17岁的苏籽童（中）来港两年就获世锦团参赛资格。徐嘉华摄
年仅17岁的苏籽童（中）来港两年就获世锦团参赛资格。徐嘉华摄

 

苏籽童表示：「现在心情都有点紧张，没想过这么快就有世锦赛的机会，我会珍惜今次机会，希望届时能发挥好一点，抱学习心态去打，亦希望以年轻的心态去冲激每一个对手。」苏籽童坦言自己偶像包括国家队的孙颖莎及朱雨玲。

记者/摄影：徐嘉华

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