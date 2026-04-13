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何诗蓓以4金 结束瑞典欧洲之旅第一站 周五展开第2站 - 挪威游泳节 以赛代练备战亚运会

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更新时间：18:27 2026-04-13 HKT
发布时间：18:27 2026-04-13 HKT

香港「女飞鱼」何诗蓓（Siobhan）周日在瑞典斯德哥尔摩游泳公开赛煞科日延续「日日金牌」的气势，在女子100米自由泳决赛，以52秒79 轻松夺冠，总结今程，Siobhan以4金告别瑞典，她将马不停蹄应邀到挪威参加卑尔根游泳节，作为9月亚运会其中一站以赛代操的比赛。

完成瑞典站后，何诗蓓转战挪威游泳等，大会也将邀请的星级泳将制作了海报。BSF大会FB图
完成瑞典站后，何诗蓓转战挪威游泳等，大会也将邀请的星级泳将制作了海报。BSF大会FB图

Siobhan 视9月爱知名古屋亚运会为今年重点比赛，她上月中战罢深圳游泳公开赛（夺2金1银）后，本月初已飞到瑞典准备欧洲旅第一站，她曾表示：「我好钟意比赛，亦享受到不同地方比赛，亚运前的备战，主要以赛代练。」

BSF大会Facebook图片
BSF大会Facebook图片

Siobhan在最后一项比赛的100米自由泳，她在初赛以54秒73总排名第一入决赛，在决赛以52秒79夺冠，这时间跟上月底的中国公开赛所游的时间一模一样。

Siobhan在今站参加了50米、100米、200米自由泳及50米蛙泳，令人难忘是50米自由泳以0.02秒（24秒34）炼赢世界纪录保持者、瑞典丝祖唐夺冠。

记者：徐嘉华

先前在斯德哥尔摩出战的何诗蓓。大会照片
先前在斯德哥尔摩出战的何诗蓓。大会照片
何诗蓓上月在香港出席活动时透露她欧洲之旅行程。资料图片
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