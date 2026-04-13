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亚沙运｜港队出战三亚2026亚洲沙滩运动会 聂芷彦何焌乔任持旗手

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更新时间：18:00 2026-04-13 HKT
发布时间：18:00 2026-04-13 HKT

第六届亚洲沙滩运动会（亚沙运）将于本月22至30日在海南三亚举行，中国香港代表团今日（13日）于奥运大楼举行授旗典礼。今届港队将派出120人代表团，当中84名运动员会出战8个比赛项目。大会同日公布，公开水域游泳女将聂芷彦及年仅16岁的滑浪风帆小将何焌乔将共同担任开幕礼持旗手，带领港队力争佳绩。

今届亚沙运相隔十年再度举办，亦是继2012年海阳亚沙运后，中国第二度承办此项盛事。赛事共设14个大项，港队将参与其中8项，包括公开水域游泳、水球、三人篮球、沙滩田径、沙滩手球、龙舟、滑浪风帆和两项铁人。文化体育及旅游局局长罗淑佩出席并主礼授旗仪式，她在致辞时指出，亚沙运包含多项亚运会的常设项目，港将可藉今次实战机会「以赛代练」，为9月举行的亚运会调整身心状态，打响漂亮的前哨战。

聂芷彦特训备战 何焌乔剑指颁奖台

首度担任大型运动会持旗手的聂芷彦坦言感到无比荣幸，形容这对其即将展开的赛事是一大「强心针」。去年曾为港队勇夺亚锦赛女子组金牌的她表示，三亚的气候与香港相近，加上自己拥有丰富的实战经验，无论面对大浪或平静海面都能迅速适应。她更透露早前特意前往设有100米海水泳池的场地集训：「这不仅能精准控制时间，更能完美模拟真实海面环境，对备战公开水域赛事有极大帮助。」

另一位持旗手何焌乔年仅16岁，是代表团中最年轻的运动员。去年底勇夺亚锦赛男子U17冠军的他，对即将出战亚沙运感到既紧张又兴奋。他直言今次目标非常明确：「我为自己设定的目标就是要站上颁奖台！所有运动员的刻苦训练都是为了这个目标，我定必全力以赴。」

黄子图转战两项铁人 迎击哈萨克「气袋」

值得一提的是，港队三项铁人代表黄子图将出战今届赛事的两项铁人项目。与三铁不同，两项铁人仅保留游泳及跑步，取消了单车环节。黄子图笑言这次参赛感觉新鲜：「其实我们小时候接触这项运动，都是先从游泳和跑步开始，后来才加入单车，这次就像回到初衷。」

谈及比赛策略，黄子图表示由于户外赛事受天气及对手战术影响较大，未有刻意设定完成时间，但会全力争取最佳名次。他分析指，今次赛事缺少了单车项目，令竞争格局有所改变：「主要对手依然是国家队、日本及哈萨克。特别是哈萨克选手，虽然他们游泳未必最顶尖，但跑步实力极强，部分选手10公里个人最佳时间（PB）可达29分钟，在距离较短的两项铁人赛中，绝对是极大的威胁。」

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