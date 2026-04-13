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网球｜网坛坏孩子汤米奇秘密荣升人父 网红女友诞下千金

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更新时间：15:57 2026-04-13 HKT
发布时间：15:57 2026-04-13 HKT

昔日澳洲网坛「坏孩子」汤米奇（Bernard Tomic）的人生踏入新一页！他与网红女友Keely Hannah近日在社交媒体上惊喜宣布，两人已悄悄迎来他们的第一个孩子，正式荣升父母。

「最美丽的秘密」

Keely Hannah在Instagram上载了一系列新生女儿的温馨照片，并写道：「这是我们保守过的最美丽的秘密。」她同时公布了女儿的名字为Astara Aurelia Tomic，并透露她已于4月5日出生。这对情侣将怀孕消息完全保密，直到女儿出生后才对外公布，令一众球迷大感意外。

曾因女友当场退赛

33岁的汤米奇与Keely Hannah自2022年开始交往，他们的恋情一直备受关注，亦曾掀起不少风波。两人关系的开端，始于汤米奇与前度、另一位网红Vanessa Sierra分手后不久。而在2024年5月，两人的关系再次成为头条。当时，汤米奇在阿肯色州小石城公开赛的一场比赛中，因与在看台上的女友发生争执，竟戏剧性地当场宣布退赛。

力争重返百大

自该次风波后，Keely Hannah在网上转趋低调。尽管两人的关系经历起伏，但如今他们已共同迈出了人生重要的一步。曾经高踞世界排名第17位的汤米奇，近年一直努力奋斗，希望能重返世界前100名，并期望在接下来的法国网球公开赛及温布顿网球锦标赛中，能有好的表现。

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