蒙地卡罗大师赛｜冼拿泥地首挫艾卡拉斯重夺「一哥」宝座 大师赛连胜22场

世界排名第一及第二的终极对决，周日在蒙地卡罗大师赛决赛上演。意大利新星赞历克冼拿（Jannik Sinner）在经历一场激战后，以7:6（7:5）、6:3直落两盘击败卫冕的西班牙「一哥」艾卡拉斯（Carlos Alcaraz），不但赢得个人今季第三座大师赛1000级别冠军，更成功从对方手中抢回失落五个月的世界第一宝座。

首盘赢决胜局

今场决赛是自去年11月ATP年终赛决赛后，两位球坛顶尖高手再次碰头。首盘比赛，双方早段互破发球局后，战情一直陷于胶著，最终需要进入「抢七」决胜。在关键时刻，冼拿提升了其一发质量，并把握住艾卡拉斯在关键分上的双发失误，决胜局胜7:5，先拔头筹。

豪取大师赛22连胜

进入第二盘，冼拿开局慢热第3局便被艾卡拉斯打破发球局，一度落后1:3。然而，这位24岁的意大利球手沉著应战，稳住阵脚后成功反破，先后两次破回艾卡拉斯的发球局反胜6:3，以盘数2:0赢得他第27个ATP巡回赛冠军，并将其在大师系列赛的连胜纪录扩大至22场。

赛后，重返「一哥」宝座的冼拿难掩兴奋：「重夺世界第一对我意义重大。今仗我们两人都打出了非常高的水平。能够在这个我仍在学习的泥地场上赢得一个大赛冠军，对我意义很大，我感到非常高兴。」