香港长池游泳计时赛｜一连２日共３项港绩 简绰桐破港绩兼夺全场杰出女泳员奖

一连两天在体院举行的香港长池游泳计时赛都有破港绩的喜讯！周日有专程从美国回港比赛的蝶泳专家简绰桐在女子50米蝶泳，在初赛以26秒34刷新香港纪录，下午的决赛以26秒50夺冠，继周六100米蝶同样夺冠后，首次取得「全场杰出女泳员奖」，将于本月30日24岁生日的她也说：「这是我成世人第一个香港长池纪录，好开心时间做得不错，绝对是早来的生日礼物。」

简绰桐好开心第一次打破长池香港纪录，手上的闪电奖代表破纪录。徐嘉华摄

简绰桐（中）及「蛙王」麦世霆（右）分夺最杰出男、女运动员奖，旁为港队总教练陈剑虹。徐嘉华摄

简绰桐在５０米蝶泳打破香港纪录。徐嘉华摄

跟香港奥运奖牌「飞鱼」何诗蓓（Siobhan）一样，同样都是毕业于密芝根大学，不同是简绰桐毕业后搬了去美国加州练水，她好开心今仗看见成效，之前的50米蝶泳PB（个人最佳）是上月在初在美国TYR职业游泳系列赛游出的26秒67，没想过一个多月再破PB。

简绰桐（左二)在５０米蝶泳虽没有再破港绩，但仍以26秒50夺冠。徐嘉华摄

徐嘉华摄

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三周前回港适应时差准备今次长池赛的她表示：「真的十分开心，没想过可以在如此短时间内PB这么多，我没特别为长池计时赛去减少训练，只有微调少少，今次做出这时间对我亚运非常之有信心，我会努力回去练水，再看看如何突破到更佳时间。」旧港绩是谭凯琳在2023年同一个比赛游出的26秒55。

周一将飞回加州训练的绰桐更日开心是第一次刷新香港长池纪录，亦是第一次夺「全场杰出女泳员奖」，她说：「我只试过在2018年新加坡世界杯短池赛破过香港100米个人混合泳短池纪录，长池纪录都是第一次。」简绰桐将第3次出战亚运会，她最想集中做好自己的时间，在50米及100米蝶泳突破自己的时间。

简绰桐认为她今日刷新的港绩可以跻身亚运决赛，亚运前也会留在美国训练，她说：「我十分信任美国的教练，他的短途训练模式增强我不少信心，我不会理会别人的时间，只想做好自己的时间。」

麦世霆在港队总教练陈剑虹手上取得全场杰出男泳员奖。徐嘉华摄

麦世霆在今次计时赛夺１００米及２００米蛙泳冠军。徐嘉华摄

麦世霆（中）周日夺１００米蛙泳冠军。徐嘉华摄

麦世霆

今日夺得「全场杰出男泳员奖」是年轻「蛙王」麦世霆，他这两天包办自己主项100米及200米蛙泳金牌、50米蛙泳银牌，已忘了拿过多少次「杰出男泳员」的他表示：「对我来说，我更著重自己游的时间，前阵子练得不够好，会努力加强训练，相信会再刷新蛙泳的港绩的。」

男子50米背泳：余东岂（左二）在早上初赛以25秒91刷新港绩（旧纪录是五年前刘绍宇（今仗双季军之一）的26秒正），他在决赛以25秒99夺冠。徐嘉华摄

一连两日的长池游泳计时赛共有３个港绩，除周六的400米个人混合泳的王一舜外，周日有简绰桐的50蝶泳以及余东岂的男子50米背泳（时间是25秒91）。

其余战果有：

记者/摄影：徐嘉华