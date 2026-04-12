WTT太原挑战赛│杜凯琹/吴咏琳女双夺亚 港队今站两亚军完赛

WTT常规挑战赛太原站今日煞科，分别上演男、女单，以及男、女双决赛，共诞生4个冠军。女双在下午率先上演，港队组合杜凯琹/吴咏琳力战下以1：3不敌国家拍档石洵瑶、韩菲儿，取得亚军。

杜凯琹/吴咏琳不敌国家组合夺亚

列为女双3号种子的杜凯琹/吴咏琳，首局一度领先2：0，但未能顶住石洵瑶、韩菲儿的进攻，让对手曾连取5分，先输6：11。第2局，「杜吴配」打得更被动，大部份时间落后下输4：11。

杜凯琹/吴咏琳在女双决赛不敌国家组合，取得亚军。WTT官方图片

国家队石洵瑶、韩菲儿击败「杜吴配」夺冠。WTT官方图片

杜凯琹/吴咏琳在女双决赛不敌国家组合，取得亚军。WTT官方图片

杜凯琹/吴咏琳在女双决赛不敌国家组合，取得亚军。WTT官方图片

港队今站两次踏上颁奖台

第3局杜凯琹/吴咏琳表现回暖，一度连取3分和最多领先5分下，以11：6回敬一局，大分追至1：2。两人在第4局初段保持强势，打出5：0的强势，之后亦曾领先9：7和10：9，可是最后连失3分输10：12，总比数负1：3，取得亚军。

港队在今次WTT常规挑战赛太原站共取2个亚军，黄镇廷/杜凯琹周五于混双同样称亚。