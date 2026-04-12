Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

WTT太原挑战赛│杜凯琹/吴咏琳女双夺亚 港队今站两亚军完赛

即时体育
更新时间：18:22 2026-04-12 HKT
发布时间：18:22 2026-04-12 HKT

WTT常规挑战赛太原站今日煞科，分别上演男、女单，以及男、女双决赛，共诞生4个冠军。女双在下午率先上演，港队组合杜凯琹/吴咏琳力战下以1：3不敌国家拍档石洵瑶、韩菲儿，取得亚军。

杜凯琹/吴咏琳不敌国家组合夺亚

列为女双3号种子的杜凯琹/吴咏琳，首局一度领先2：0，但未能顶住石洵瑶、韩菲儿的进攻，让对手曾连取5分，先输6：11。第2局，「杜吴配」打得更被动，大部份时间落后下输4：11。

杜凯琹/吴咏琳在女双决赛不敌国家组合，取得亚军。WTT官方图片
杜凯琹/吴咏琳在女双决赛不敌国家组合，取得亚军。WTT官方图片
国家队石洵瑶、韩菲儿击败「杜吴配」夺冠。WTT官方图片
国家队石洵瑶、韩菲儿击败「杜吴配」夺冠。WTT官方图片
杜凯琹/吴咏琳在女双决赛不敌国家组合，取得亚军。WTT官方图片
杜凯琹/吴咏琳在女双决赛不敌国家组合，取得亚军。WTT官方图片
杜凯琹/吴咏琳在女双决赛不敌国家组合，取得亚军。WTT官方图片
杜凯琹/吴咏琳在女双决赛不敌国家组合，取得亚军。WTT官方图片

港队今站两次踏上颁奖台

第3局杜凯琹/吴咏琳表现回暖，一度连取3分和最多领先5分下，以11：6回敬一局，大分追至1：2。两人在第4局初段保持强势，打出5：0的强势，之后亦曾领先9：7和10：9，可是最后连失3分输10：12，总比数负1：3，取得亚军。

港队在今次WTT常规挑战赛太原站共取2个亚军，黄镇廷/杜凯琹周五于混双同样称亚。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
赌王何鸿燊女儿何超蕸安详辞世 揭长年苦战乳癌 养和医院度过最后时光丨独家
01:33
赌王何鸿燊女儿何超蕸安详辞世 揭长年苦战乳癌 养和医院度过最后时光丨独家
影视圈
3小时前
何超蕸离世｜二房三女毕生未婚行事低调  跟超琼超仪珍贵合照露纯真神色  1年前贺何猷启笑容和蔼
何超蕸离世｜二房三女毕生未婚行事低调  跟超琼超仪珍贵合照露纯真神色  1年前贺何猷启笑容和蔼
影视圈
3小时前
何超蕸离世丨圈中人脉广曾为杨千嬅任姊妹团 黎芷珊由细玩到大 王贤志不舍盼一路好走
何超蕸离世丨圈中人脉广曾为杨千嬅任姊妹团 黎芷珊由细玩到大 王贤志不舍盼一路好走
影视圈
3小时前
公屋智能门禁系统可「捉呃公屋」？房署首度解密：出入纪录保留28日即删 一情况下保存期较长｜Juicy叮
01:38
公屋智能门禁系统可「捉呃公屋」？房署首度解密：出入纪录保留28日即删 一情况下保存期较长｜Juicy叮
时事热话
6小时前
「六师弟」林子聪豪宅曝光 大露台拥马场景方便观赛 宽敞客厅放满子女跳舞比赛奖杯
「六师弟」林子聪豪宅曝光 大露台拥马场景方便观赛 宽敞客厅放满子女跳舞比赛奖杯
影视圈
8小时前
瞓洗衣机干衣机顶 与大电箱共眠 新蒲岗工人房大反差转弯有露台 网民有赞有弹｜Juicy叮
瞓洗衣机干衣机顶 与大电箱共眠 新蒲岗工人房大反差转弯有露台 网民有赞有弹｜Juicy叮
时事热话
2026-04-11 15:47 HKT
伊朗局势｜美伊第三轮谈判结束 伊媒称双方仍存严重分歧 特朗普：若中国向伊运送武器将面临「大问题」｜持续更新
01:49
伊朗局势｜美伊谈判21小时破裂万斯指准备离开 特朗普：中国若向伊运武将有「大问题」｜持续更新
即时国际
1小时前
公屋二派获8个月租金减免！事主不安忧属「凶宅」引热议 揭1原因可获房署特别优待？
公屋二派获8个月租金减免！事主不安忧属「凶宅」引热议 揭1原因可获房署特别优待？
生活百科
9小时前
83岁仙杜拉罕有近照曝光 维持金发潮look状态惊人 曾患乳癌23年于家中跌倒
83岁仙杜拉罕有近照曝光 维持金发潮look状态惊人 曾患乳癌23年于家中跌倒
影视圈
10小时前
DSE考生深夜困厕所 慈父人锁大战失败 绝望建议趴洗手盆瞓 最终凭一神器解困｜Juicy叮
DSE考生深夜困厕所 慈父「人锁大战」失败 绝望建议趴洗手盆瞓 最终凭一神器解困｜Juicy叮
时事热话
7小时前