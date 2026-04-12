香港国际七人榄球赛｜港队决选名单出炉 房杰锋成唯一华将 19岁港日混血新星首披甲

国泰/汇丰香港国际七人榄球赛2026将于4月17日至19日于启德主场馆盛大上演，适逢赛事迈向50周年，中国香港榄球总会周日（12日）于沙田马场正式公布中国香港男、女子七人榄球队出赛名单。今届港队阵容「以老带新」，两军将于同场举行的Melrose银剑赛力争佳绩，并为今秋举行的日本亚运会作重要检阅。

双队长领军男队 房杰锋化身「桥梁」备战亚运

男子港队今届将力争Melrose银剑赛三连霸，与国家队及日本队交锋。球队今次由双队长蔡纪骏（James Christie）及拜恩塞巴（Sebastian Brien）领军出战。由于主力翼锋丹马克（Max Denmark）缺阵，阵中唯一华人球员、即将第18次代表港队上阵的房杰锋将肩负重任，直接顶替其位置。

面对阵中加入不少年轻新血，房杰锋坦言教练期望他能发挥「桥梁」作用：「今年的名单多了很多新人，教练给我的角色是做一个榜样，在体能和训练上让年轻球员有所依循。」谈到即将在拥有主场之利的启德主场馆作赛，房杰锋直言感到兴奋且有压力，甚至在接过奖牌时已「有点手震」。他表示：「主场的氛围和压力一定会在，加上丹马克缺阵，教练也有点压力。我需要站出来，发挥更高水平。今次对战国家队和日本队都是很好的练兵机会，期望新阵容能带来新策略和新想法，擦出火花对付强敌，为亚运作好准备。」

陈颖领衔女队 19岁植松明香首获喼帽展天赋

女子队方面，力争卫冕的港队将迎战泰国及丹麦。球队由经验丰富的队长陈颖（Chloe Chan）坐镇领衔，而名单中的一大亮点，是年仅19岁、首度入选的植松明香（Haruka UEMATSU）。这位父亲是日本人、母亲是香港人，在港出生长大并就读本地学校的混血小将，原本主攻十五人榄球并司职前锋，凭借出色的速度天赋，被教练团发掘并转战七榄后卫。

对于首度踏足大型赛事舞台，植松明香难掩兴奋与自豪：「真的没想过会入选，队友们都很优秀，我是年纪最小的一个，能成为其中一分子感到很骄傲。」面对由十五人转战七人的挑战，她表示正积极适应：「七人赛的节奏快很多，十五人赛季一结束，我就要马上跟上七榄的速度、模式和走位。幸好师姐们非常有耐性，教了我很多细节。」她亦透露，教练期望她能为球队注入更多能量，活跃场内气氛。

【附：中国香港男、女子七人榄球队决选名单】

【男队】

双队长

4 James CHRISTIE 蔡纪骏 – 第25次代表上阵 - 双队长

11 Sebastian BRIEN 拜恩塞巴 - 第38次代表上阵

其他球员

1 Mike COVERDALE 高凡迪尔 – 第54次代表上阵

2 Rory Stewart COX 确斯 – 第3次代表上阵

3 Johnny Esono MBA OYANA 胡安埃索诺 – 第3次代表上阵

5 Matteo AVITABILE 艾维塔比奥 – 第6次代表上阵

6 Mathew RICKARD 芮飞 – 第4次代表上阵

7 Blake ELLIOTT 艾利诺 – 第4次代表上阵

8 Liam HERBERT 靴贝特 – 第38次代表上阵

9 Bryn PHILLIPS 拜恩菲立斯 – 第18次代表上阵

10 Julien BOURRON 于力仁 – 第5次代表上阵

12 Fong Kit FUNG 房杰锋 – 第18次代表上阵

【女队】

队长

2 Chloe CHAN 陈颖 – 第26次代表上阵

其他球员

1 Shanna FORREST 霍山文 – 第17次代表上阵

3 AU YEUNG Sin Yi Maggie 欧阳倩怡 – 第34次代表上阵

4 Julia Mibuy MBA OYANA 苗颂雅 – 第11次代表上阵

5 NAM Ka Man 蓝嘉敏 – 第48次代表上阵

6 Micayla BALTAZAR 毕凯桓 - 第8次代表上阵

7 LI Nim Yan Melody Blessing 李念殷 – 第38次代表上阵

8 AU King To 欧景桃 – 第2次代表上阵

9 Haruka UEMATSU 植松明香 - 第1次代表上阵

10 CHAN Stephanie Chor Ki 陈楚琪 – 第31次代表上阵

11 CHONG Ka Yan 庄嘉欣 – 第40次代表上阵

12 POON Hoi Yan Vivian 潘凯恩 – 第25次代表上阵

