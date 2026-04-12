乐山空手道K1超联｜「世一」刘慕裳连续3站决赛以压倒性7:0击败「世二」尾野真步封后

已手执今季2站WKF K1超级联赛冠军的香港空手道「形」刘慕裳（Grace）周日早上在四川乐山同一个超联比赛，再次跟日本老对手尾野真步对决，最终再以7:0大胜封后，亦取得她在近13个月来在国际赛的「九连胜」。

Grace在今季连续三站封后。WKF FB图

越战越勇的刘慕裳对新制的适应越来越得心应手。WFK FB图

Grace在今季连续三站封后，以技术性压倒日本对手。WKF FB图

Grace在今季连续三站封后。WKF FB图

Grace在今仗未逢敌手，从小组首名出线到8强以7:0胜德国的Rita Siebert，之后在4强以6:1胜日本的Kiri Mishima，决赛对「世二」的尾野真步，是她们二人自2024年9月杭州亚锦赛开始的决赛老对手，Grace录得9胜1负（Grace惟一负仗是上季一月的巴黎超联）。

世界空联自今年初改制后，Grace在暂时举行了的3站超联比赛，都以压倒性7:0取胜。

记者：徐嘉华