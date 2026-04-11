游泳｜何诗蓓斯德哥尔摩公开赛暂夺２金 香港长池赛首天王一舜刷新400米混合泳港绩 亚运资格十拿九稳

香港「混血飞鱼」何诗蓓（Siobhan）周四在瑞典展开欧洲之旅的第一站，她在斯德哥尔摩游泳公开赛首两天比赛，取得200米自由泳及50米蛙泳2面金牌；而周六在体院举行的亚运最后一个达标赛的「香港长池游泳计时赛」亦传来喜讯，年仅17岁 的王一舜在男子400米个人混合泳克服赛前泳裤裤带突然截断，以刷新港绩的4分23秒70夺冠兼达亚运参赛资格。

何诗蓓在瑞典站首两天已夺两面金牌。何诗蓓IＧ 图

王一舜在400米混合泳服新港绩，亚运资格十拿九稳。徐嘉华摄

王一舜取得代表新港绩的闪电奖。徐嘉华摄

Siobhan上月在深圳参加完中国公开赛后，她已预告自己未来会到国外参加不同大小的比赛，以赛代练准备9月亚运会，瑞典是她欧洲之旅的第一站，她在周四首天的200米自由泳，未有太多对手下轻松以1分55秒10夺冠。在次天的50米蛙泳决赛，Siobhan表现突出以30秒46夺第2金，跟她保持的港绩只差0.10秒。

王一舜（右二）夺400米混合泳及800米自由泳冠军。徐嘉华摄

王一舜临场克服泳裤裤带断掉 首次打破香港长池纪录

周六首天香港长池游泳计时赛，王一舜以快香港纪录接近3秒夺冠（旧纪录是Peter Whittington的4分26秒54），他也说：「其实赛前也视破纪录为目标，好惊喜自己可以破到3秒，更惊险是上跳台时发现裤带断了，第一反应是担心如何好？但好开心我即时调整自己心态，跟自己讲：『这是小事，不会影响到我的』。」

这个香港纪录亦是王一舜第一个长池赛的纪录，更开心是他以这新港绩取得个人首个亚运资格：「原本我们头3位都好接近，大约29秒左右，现在做了这个港绩，令我可以在这最后一个达标赛取得亚运资格。」

王一舜亦为了争取亚运资格，这段日子也暂停学业，他周六在随后的800米自由泳决赛以8分16秒17取得冠军，有机会取得这个赛项的亚运资格。

郑莉梅准备在决赛上线前。徐嘉华摄

在泳池久未露面的郑莉梅（右）今日惊喜现身香港长池游泳计时赛，跟冠军的李芯瑶（左）有讲有笑。徐嘉华摄

在泳池久未露面的郑莉梅（右）今日惊喜现身香港长池游泳计时赛，左为冠军李芯瑶。徐嘉华摄

女子５０米自由泳，冠军是李芯瑶（中），亚军是郑莉梅（左）。徐嘉华摄

三届奥运代表郑莉梅亮相50自，目的：Have Fun 入到决赛很惊喜

久未在泳池露面的三届奥运代表（2016里奥、2021东奥、2024巴奥）的郑莉梅（Camille），周六亮相女子50米自由泳，更在决赛以26秒46夺亚（冠军是李芯瑶，时间是25秒93），Camille上水后展示她左手上的奥运五环纹身，原来她想让小记看她在「五环」旁写上的「Have Fun」，原来她自2024年巴黎奥运后，一直因膝伤未有训练及比赛，直到上两周才开始跳入泳池游水，问她可是为了亚运达标而来，她表示：「不尽是，今日是最后一个达亚运的比赛，而亦是我回归泳池的第一场比赛，好明显我拿不到这资格（因每个泳式只有2人参加，何诗蓓稳占第一个位，另一个位好大机会是李芯瑶）。」

32岁的Camille记：「所以我给你看我手上写言的两个字『Have Fun』，我来是Have Fun，再好好享受比赛，更开心看到一班年青的泳员游得如此出色。」仍然是全职运动员的Camille续称：「我不会说不继续比赛，所以要重回比赛总要有第一次，所以今日来没有任何期望，入到决赛真的很惊喜。」Camille更开心自己的膝伤没有很大反应，不排除未来会重返赛场：「我不想因为受伤而退役，未来几个月再看看情况再作决定。」

记者/摄影：徐嘉华