香港女子七人榄球赛灵魂：全运上了宝贵一课 下周启德「香港国际七人榄球赛」更有决心卫冕「银剑赛」后冠

香港女子七人榄球队周六在体院跟丹麦、加拿大及斐济进行练习赛，为下周启德举行的香港国际七人榄球赛中的「Melrose银剑赛」作准备，队中灵魂球手庄嘉欣对卫冕「银剑赛」充满信心，认为5个月前在启德同一场馆的全运会遭滑铁卢、所得的第5名是上了宝贵一课：「一开波就要上力，不能再错失任何机会。」

自全运会后的5个月，香港女子队没有任何实战的比赛，只有队内的对抗战及2周前大队去了北海跟山东队打了2天的训练比赛，嘉欣认为效果不错：「这2天跟山东的比赛仿制实战的比赛，让我们重拾七人榄球的比赛如速度及走位的空间都有帮助。」

香港女子队将跟泰国及丹麦队争「银剑赛」冠军，嘉欣亦信心十足的说：「我对现有的人脚很有信心，有快步的前锋，亦有如苗颂雅（Julia Mibuy Mba Oyana）得分好强的力量，只要不要像全运会把握不够好，一开波就要上力，不能再错失任何机会。」

「银剑赛」亦是香港女子队在9月亚运前难得的实战机会，苗颂雅在全运会表现令人眼前一亮，上届因前十字韧带伤只能成为座上客，她坦言十分期待下周再次在启德主场馆战「银剑赛」：「去年在场上看著队友夺『银剑赛』冠军，当时感受到场内球迷对港队支持的气氛，今届自己有份落场，只要我们执行到教练部署，我有信心可以跟队友卫冕『银剑赛』。」

父母来自赤道几内亚、自己在香港出世长大的苗颂雅除了在意「银剑赛」外，更期望代表香港出战9月爱知名古屋亚运会，她说：「上届我的特区护照没来得及参加亚运会，今年十分渴望能参加，我现在的护照已有，伤也好了，十分期望到时代表香港参加亚运。」

香港榄总将于明天（周日）在沙田马场宣布男、女子组「银剑赛」的正选阵容，大家拭目以待。

记者/摄影：徐嘉华