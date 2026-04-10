乐山空手道K1超联｜世界排名第一刘慕裳周日决赛争「九连胜」 再斗「世二」尾野真步

已手执今季2站WKF K1超级联赛冠军的香港空手道「形」「世一」刘慕裳（Grace），周五在四川乐山的第3站超联，再次顺利跻身周日早上10时半的决赛，对手亦是过去19个月的同一决赛日本老对手尾野真步，Grace正争取2人之间的「九连胜」，若成功，有助她保住属于「年终总冠军」的「金边袍」。

穿著金边袍的刘慕裳再闯WKF K1超级联赛决赛，是今季第三次。WKF FB 图

Grace近日穿著代表「年终总冠军」的「金边袍」出席活动。Grace FB图

Grace FB图

Grace在今仗未逢敌手，先在小组赛分别以7:0及 6:1击败同组的中华台北选手简慧萱及土耳其的Colak Keyda Nur。休息数小时后，Grace再出场战半准决赛对德国世界排名24的Rita Siebert，Grace清脆地以7:0取胜；紧随的4强，Grace对日本的Kiri Mishima，这是上月罗马站的4强翻版，同样是胜方的Grace今仗以6:1顺利跻身决赛。

尾野真步已连续八个比赛的决赛输给Grace。WKF FB 图

决赛的对手是尾野真步，她在8强以7:0胜同胞清水那月（Shimizu Natsuki），4强同样以7:0击败另一位同胞中路阳沙未（Nakaji Hisami）入决赛。

Grace同尾野真步自2024年9月的杭州亚锦赛开始在决赛对垒，近19个月的10个比赛，Grace 9胜1负（Grace只在去年一月的K1超联巴黎站负尾野），周日再次对碰，港将正争取2人之间的「九连胜」。

记者：徐嘉华