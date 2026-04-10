Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

乐山空手道K1超联｜世界排名第一刘慕裳周日决赛争「九连胜」 再斗「世二」尾野真步

即时体育
更新时间：20:25 2026-04-10 HKT
发布时间：20:25 2026-04-10 HKT

已手执今季2站WKF K1超级联赛冠军的香港空手道「形」「世一」刘慕裳（Grace），周五在四川乐山的第3站超联，再次顺利跻身周日早上10时半的决赛，对手亦是过去19个月的同一决赛日本老对手尾野真步，Grace正争取2人之间的「九连胜」，若成功，有助她保住属于「年终总冠军」的「金边袍」。

穿著金边袍的刘慕裳再闯WKF K1超级联赛决赛，是今季第三次。WKF FB 图
穿著金边袍的刘慕裳再闯WKF K1超级联赛决赛，是今季第三次。WKF FB 图
Grace近日穿著代表「年终总冠军」的「金边袍」出席活动。Grace FB图
Grace近日穿著代表「年终总冠军」的「金边袍」出席活动。Grace FB图
Grace FB图
Grace FB图

Grace在今仗未逢敌手，先在小组赛分别以7:0及 6:1击败同组的中华台北选手简慧萱及土耳其的Colak Keyda Nur。休息数小时后，Grace再出场战半准决赛对德国世界排名24的Rita Siebert，Grace清脆地以7:0取胜；紧随的4强，Grace对日本的Kiri Mishima，这是上月罗马站的4强翻版，同样是胜方的Grace今仗以6:1顺利跻身决赛。

尾野真步已连续八个比赛的决赛输给Grace。WKF FB 图
尾野真步已连续八个比赛的决赛输给Grace。WKF FB 图

决赛的对手是尾野真步，她在8强以7:0胜同胞清水那月（Shimizu Natsuki），4强同样以7:0击败另一位同胞中路阳沙未（Nakaji Hisami）入决赛。

Grace同尾野真步自2024年9月的杭州亚锦赛开始在决赛对垒，近19个月的10个比赛，Grace 9胜1负（Grace只在去年一月的K1超联巴黎站负尾野），周日再次对碰，港将正争取2人之间的「九连胜」。

记者：徐嘉华

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
李家鼎家事令杨思琦言论再受关注？曾爆李家关系恶劣：系咁样打豪仔 网民为思琦妹平反
李家鼎家事令杨思琦言论再受关注？曾爆李家关系恶劣：系咁样打豪仔 网民为思琦妹平反
影视圈
4小时前
打劫东亚银行│独行贼骑单车逃至金钟MTR 警追捕至柴湾截获逮捕
00:41
打劫东亚银行│独行贼骑单车逃至金钟MTR 警追捕至柴湾截获逮捕
突发
6小时前
打劫东亚银行│独行贼行劫过程曝光 被枪指吓女职员惊慌蹲在柜台底
01:37
打劫东亚银行│独行贼行劫过程曝光 被枪指吓女职员惊慌蹲台底
突发
4小时前
公众投选理大年度十大科研与创新故事 印证大学卓越创科成果 驱动香港医疗创新及AI+发展
创科资讯
2026-04-09 07:30 HKT
铜锣湾19岁少女天台企跳近2小时终劝服 现场交通一度严重受阻
突发
4小时前
只收现金=落后? 粥店事头婆「神回复」一句话竟获食客力撑：呢个回应有啲劲 网民引2点力陈现金优势
只收现金=落后? 粥店事头婆「神回复」一句话竟获食客力撑：呢个回应有啲劲 网民引2点力陈现金优势
生活百科
2026-04-09 15:32 HKT
居深港漂晒落马洲「守水塘」笋工 被公司发现后下场竟是... 哭诉：好日子彻底到头
居深港漂晒落马洲「守水塘」笋工 被公司发现后下场竟是... 哭诉：好日子彻底到头
生活百科
2026-04-09 14:58 HKT
石硖尾46年 「水手快餐店」结业！驰名大力水手饭/炸鸡髀成绝响 3原因旧式文化难再续
石硖尾46年 「水手快餐店」结业！驰名大力水手饭/炸鸡髀成绝响 3原因旧式文化难再续
饮食
7小时前
澳门｜七旬翁获「每周一次性服务」作报酬　与内地女假结婚12年终被揭发
突发
18小时前
稳定币首批发牌揭盅 汇丰、渣打牵头企业夺得 一文看清港元稳定币用途
稳定币首批发牌揭盅 汇丰、渣打牵头企业夺得 一文看清港元稳定币用途
区块链
3小时前