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网球｜网坛甜心安妮丝莫娃性感泳照吸睛 粉丝劝转当模特儿

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更新时间：19:03 2026-04-10 HKT
发布时间：19:03 2026-04-10 HKT

美国网球甜心安妮丝莫娃（Amanda Anisimova）近日在社交媒体上引起轰动。这位24岁的网坛美女在佛罗里达州的海滩度假时，身穿一件大胆的连身泳装，大方展示其火辣身材，并将性感泳照分享至Instagram，引来大批粉丝点赞。

泳装展示火辣身材

安妮丝莫娃去年在美网及温网均杀入决赛，一战成名。场外的她亦是一位社交媒体宠儿，单单在Instagram上就拥有近50万追踪者。她的帖文内容多元，除了网球相关动态，亦不时分享世界各地的旅行照片，展现其多姿多彩的生活。

IG粉丝达50万

在最新一张疯传的泳照中，这位出生于新泽西州的球星戴著一顶蓝色棒球帽，在阳光下享受著悠闲时光，而其性感的造型更是吸睛。安妮丝莫娃最近与防晒品牌Carroten合作，不少粉丝纷纷留言，力劝她转行当模特儿。有球迷在X（前称Twitter）上回应：「看起来真好！」、「以前对你的球技不熟悉，」另一位打趣道：「纯粹的火辣！」

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