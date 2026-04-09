里约世青剑击赛事场馆凌晨大火 港队女重两将32强止步 男重港将64强止步

正在巴西举行的世界青少年剑击锦标赛，其赛事场馆于周三凌晨时分（8日）发生火灾，屋顶被大火严重烧毁，无人受伤。赛会已另觅地点，如常举行重剑少年组个人赛事。港队在同日派出3女3男出战，两女重港将战至32强止步，而男重港将64强止步 。

周三（8日）国际击剑联合会（FIE）及巴西击剑联合会（CBE）发表声明，当地时间周三凌晨，用作世青锦标赛预赛场地的里约奥运单车馆的屋顶发生火灾，事发时场馆内空无一人，当地政府已确认无人受伤。赛会于火警后将所有比赛移至卡里奥卡一号体育馆举行。

港队于同日进行的重剑少年组个人赛派出3女3男出战，港队女将宋德心于128和64强先后击败希腊和土耳其剑手，32强以9：15惜败法国的露湖（Charlotte Loue） ，32强止步 。而直入64强的女将邓诗雅，64强击败立陶宛剑手后，32强以11：15负俄罗斯剑手舒尔加（Valentina Shulga）。另外一名港将李懿颖于64强止步。

男子重剑方面，直入64强的港将陈俊曦以6：15负于加拿大剑手罗宾（Daniel Rubin）。另外两名港将黄柏耀和徐启哲同于128强止步。