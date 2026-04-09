Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

里约世青剑击赛事场馆凌晨大火 港队女重两将32强止步 男重港将64强止步

即时体育
更新时间：17:20 2026-04-09 HKT
发布时间：17:20 2026-04-09 HKT

正在巴西举行的世界青少年剑击锦标赛，其赛事场馆于周三凌晨时分（8日）发生火灾，屋顶被大火严重烧毁，无人受伤。赛会已另觅地点，如常举行重剑少年组个人赛事。港队在同日派出3女3男出战，两女重港将战至32强止步，而男重港将64强止步 。

周三（8日）国际击剑联合会（FIE）及巴西击剑联合会（CBE）发表声明，当地时间周三凌晨，用作世青锦标赛预赛场地的里约奥运单车馆的屋顶发生火灾，事发时场馆内空无一人，当地政府已确认无人受伤。赛会于火警后将所有比赛移至卡里奥卡一号体育馆举行。

港队于同日进行的重剑少年组个人赛派出3女3男出战，港队女将宋德心于128和64强先后击败希腊和土耳其剑手，32强以9：15惜败法国的露湖（Charlotte Loue） ，32强止步 。而直入64强的女将邓诗雅，64强击败立陶宛剑手后，32强以11：15负俄罗斯剑手舒尔加（Valentina Shulga）。另外一名港将李懿颖于64强止步。

男子重剑方面，直入64强的港将陈俊曦以6：15负于加拿大剑手罗宾（Daniel Rubin）。另外两名港将黄柏耀和徐启哲同于128强止步。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
曾志伟讨债逾20年获判胜诉 邱瓈宽继承恩师遗产需赔偿 宽姐为「天后推手」养大陈宝莲儿子
曾志伟讨债逾20年获判胜诉 邱瓈宽继承恩师遗产需赔偿 宽姐为「天后推手」养大陈宝莲儿子
影视圈
20小时前
骗术已进化！两男尖沙咀$13船飞布「千元假钞计」 港女险中伏心痛喊「这句话」引爆全网共鸣｜Juicy叮
骗术已进化！两男尖沙咀$13船飞布「千元假钞计」 港女险中伏心痛喊「这句话」引爆全网共鸣｜Juicy叮
时事热话
6小时前
全红婵报警︱疑似网暴痛骂「全野鸡」微信群组曝光 夺金拍档陈芋汐卷入「风暴」
01:02
全红婵报警︱疑似网暴痛骂「全野鸡」微信群组曝光 夺金拍档陈芋汐卷入「风暴」
即时中国
9小时前
公众投选理大年度十大科研与创新故事 印证大学卓越创科成果 驱动香港医疗创新及AI+发展
创科资讯
10小时前
李家鼎未见施明最后一面留遗憾悲伤过度暴瘦 离婚后仍照顾前妻 与女友拍拖多年曾传再婚
李家鼎未见施明最后一面留遗憾悲伤过度暴瘦 离婚后仍照顾前妻 与女友拍拖多年曾传再婚
影视圈
8小时前
复活清明长假｜落马洲两女趁回港人多 行李藏未完税烟 仍难逃法网囚2及3个月 
复活清明长假｜落马洲两女趁回港人多 行李藏未完税烟 仍难逃法网囚2及3个月
突发
20小时前
公屋旧墙裂缝成「提款机」？业内人爆公屋装修3大「抽水位」 报价单见此句或已中伏｜Juicy叮
公屋旧墙裂缝成「提款机」？业内人爆公屋装修3大「抽水位」 报价单见此句或已中伏｜Juicy叮
时事热话
3小时前
泰国女星Christine Gulasatree Michalsky召救护车遭性侵 CCTV画面曝光 被捕男非正式救护员
泰国女星Christine Gulasatree Michalsky召救护车遭性侵 CCTV画面曝光 被捕男非正式救护员
影视圈
5小时前
百年糖水舖换址重开 圆父母心愿 因应健康趋势减糖 「传承是坚持更是福气」
百年糖水舖换址重开 圆父母心愿 因应健康趋势减糖 「传承是坚持更是福气」
商业创科
11小时前
英国修例引爆新盘大延误 逾百港人受灾 冻结资金约亿元 律师吁快索偿免发展商清盘
英国修例引爆新盘大延误 逾百港人受灾 冻结资金约亿元 律师吁快索偿免发展商清盘
海外置业
11小时前