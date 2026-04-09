全城蓄势待发 迎接榄球盛会 「疯狂榄球周」本周六正式揭幕

2026年香港国际七人榄球赛将于4月17至19日在启德主场馆举行，适逢是赛事50周年志庆，今年「疯狂榄球周」新增多项精彩活动，全方位提升赛事气氛。

这项年度集娱乐、奇装异服与国际榄球竞赛于一身的盛会，将于4月11至12日（星期六及日）在香港足球会率先展开。全新的「香港足球会青少年10人榄球赛」将为「疯狂榄球周」揭开序幕，吸引来自香港、新加坡及澳洲的队伍参与，涵盖U5至U18不同年龄组别。

另一全新活动「赛马×榄球」将于4月12日（星期日）在沙田马场举行，届时将公布中国香港男、女子七人榄球队出战「Melrose银剑赛」的阵容名单。赛马主题将延续至4月15日（星期三）在跑马地马场举行的「赛马× 榄球」之夜。该活动亦是在疯狂榄球周期间首次于跑马地举办的赛马活动，预料将成为今届亮点之一，鼓励参加者穿著「奇装异服」入场，共同营造狂欢气氛。

「疯狂榄球周」另一新增项目为首届的「香港轮椅五人榄球赛」，比赛将于4月14及15日（星期二及三）在启德体艺馆举行，邀请来自亚洲各地的队伍及运动员参与，展现共融体育精神。榄球赛事方面，备受欢迎的「香港足球会国际10人榄球赛」将于4月14至16日（星期二至四）举行，同时庆祝该赛事40周年纪念。今届赛事继续吸引来自香港、中国内地、日本及其他地区的强队参与，预料战况激烈。

在4月14及15日，2026年「香港国际七人榄球赛运动医学研讨会」将重返启德体育园举行。延续2024年首届的成功经验，今届研讨会汇聚本地及国际运动医学与运动科学专家，围绕「伤患管理、复出与表现」、「运动员脑部健康」及「女性运动员健康与表现」三大主题，分享最新研究成果及实务经验。

由中国香港榄球总会透过「橄榄成长基金」主办的「2026年香港运动体育与可持续发展峰会」，亦将于4月14至15日（星期二及星期三）假遮打大厦Centricity举行。峰会将汇聚资助机构、体育从业员、企业伙伴及社区建设者，共同探讨如何透过体育力量，创建更具可持续发展、共融及韧性的香港。

今年赛事亦首次引入板网球比赛，于七榄球迷村举行，标志榄总首次与这项迅速崛起的运动合作。活动包括4月15日的企业体验赛、4月16日的职业与业余混合赛事，以及4月18至19日的「2026年亚太区板网球巡回赛(APPT)白金大满贯香港站」。 七榄球迷村亦将于4月16日（星期四）举办「快速四人投球赛」（Fast 4s Netball）。 在启德青年运动场，国泰青年七人榄球邀请赛将于4月16至17日（星期四及五）上演，云集本地院校及球会的顶尖队伍，角逐U18男子及女子组别殊荣。 同场亦新增「Primal Race」高强度功能性体能赛，于4月17至19日举行。赛事考验参赛者的力量、耐力及团队合作，设有个人、双人、三人及四人组别，部分项目更为Primal Race世界锦标赛资格赛。

香港赛马会「CHILL级启德体能节2026」则将于4月17至19日在启德体育园启德体艺馆习艺坊举行，提供三天互动体育体验活动。 「Rugby Matters研讨会」将于4月17日（星期五）上午重返南看台，以「Making Sports Matter」为主题，汇聚约150名来自体育、媒体、市场推广及赞助界的领袖，探讨榄球运动、文化及商业合法交融。

为期三日的国泰/汇丰香港国际七人榄球赛将于以下时间开赛：4月17日(星期五)上午10时30分揭幕，4月18日(星期六)上午9时30分及4月19日(星期日)上午10时。 赛事期间，场内七榄球迷村将全日开放予所有持票人士，提供现场音乐、娱乐表演、餐饮美馔、官方商品及赞助商互动体验，并设有休憩空间，让观众尽情投入赛事氛围。 此外，官方赛后派对将于4月18及19日晚上11时起，在兰桂坊加州大厦的BACI举行，邀请球迷延续榄球热情，尽情狂欢。