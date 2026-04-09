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宁波亚洲羽毛球锦标赛｜男单李卓耀 女双杨雅婷 杨霈霖 周四分途争入八强

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更新时间：07:03 2026-04-09 HKT
发布时间：07:03 2026-04-09 HKT

亚洲羽毛球锦标赛周三在宁波完成头2天的比赛后，港队只剩下男单的李卓耀及女双杨雅婷、杨霈霖跻身16  强，前者将硬撼中国「世二」石宇奇，「双杨配」将对中华台北世界排名第8的谢沛珊、洪恩慈。

香港一哥李卓耀周四硬碰石宇奇争入八强。资料图片
香港一哥李卓耀周四硬碰石宇奇争入八强。资料图片
杨雅婷（左）及杨霈霖（右）惊险过首关。杨霈霖ＩＧ图
杨雅婷（左）及杨霈霖（右）惊险过首关。杨霈霖ＩＧ图

现世界排名22位的李卓耀周三出战男单首圈比赛对世界排名12位的「印度一哥」申恩（Lakshya Sen)，双方6次碰头，阿耀4胜2负，跟申恩对上2次碰头包括今年一月的大马公开赛，胜方都是阿耀；今次一落场，阿耀似有备而战，首局以21:12先拔头筹，次局半场前，阿耀领先11:8，随后将比赛拉开至14:8，到尾段申恩一分分追上16:16、19:19平手，幸港将没放松半步，最终以21:19奠胜，全场打了41分钟。


阿耀下一圈的对手，是中国世界排名第2的石宇奇，2人对过14次，阿耀5胜9负，最近一次碰头是今年一月的大马公开赛的8强，港将以0:2负石宇奇，预计明日一仗是硬仗。


女双的「双杨配」杨雅婷、杨霈霖周三亮相亚锦赛的首圈比赛，面对日本近7个月才合作的五十岚有纱及志田千阳（她们曾分别伙拍不同的队友夺奥运混双及女双铜牌），香港组合先以11:21输第一局，但在随后2局还以颜色以21:18、21:12反胜对手，一报去年10月丹麦公开赛败仗之仇。


「双杨配」下一圈将对中华台北第一女双组合、世界排名第8的谢沛珊、洪恩慈。

伍家朗首圈不敌世界排名第一兼男单卫冕的泰国球手韦迪生。资料图片
伍家朗首圈不敌世界排名第一兼男单卫冕的泰国球手韦迪生。资料图片
邓谢配力战下提早出局。资料图片
邓谢配力战下提早出局。资料图片

混双邓谢配卫冕失败


其余香港代表未能过首圈比赛，包括卫冕的混双组合、世界排第6的邓俊文谢影雪，他们周二在首圈对中国世界排14的程星、张驰，在先赢第一局21:19下，随后2局被对手以21:19、21:7摈出局；同样首圈出局有男单主力之一的伍家朗，他面对卫冕冠军兼「世一」、泰国的韦迪生（Kunlavut Vitidsarn），力战下以14:21、18:21见负。

记者：徐嘉华

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