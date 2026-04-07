桌球世锦赛｜白雨露淘汰禾美斯利创历史 吴安仪不敌波兰神童首圈下马
更新时间：15:09 2026-04-07 HKT
发布时间：15:09 2026-04-07 HKT
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中国女子桌球名将白雨露在世界桌球锦标赛外围赛中创造历史！这位应届女子世锦赛冠军，在英国锡菲上演的赛事中，以10:7力克禾美斯利（Daniel Womersley），成为自2017年英国名将伊云丝（Reanne Evans）后，九年来首位在世锦赛中取胜的女球手。
盼再创佳绩 「心态最重要」
白雨露面对克禾美斯利，全场有4次「起迫」，其中于第10局更打出一杆101度，最终胜10:7晋级次圈。赛后，白雨露坦言希望能改变过往总是在首圈出局的宿命：「我为自己调整心态、并逐渐打出更好表现感到高兴。这是一个长局制的比赛，打到最后有点累，但我对自己的心态很满意。」她下一圈将会硬撼前「单局限时赛」冠军荷特（Michael Holt），并希望能继续晋级，创造更好成绩。
「四眼Cue后」力战惜败
可惜的是，同日出战的港将「四眼Cue后」吴安仪则未能再晋一级。她面对年仅15岁的波兰「神童」舒巴斯基（Michal Szubarczyk），力战下以7:10告负，遗憾地结束了今届世锦赛之旅。
对手破纪录成史上最年轻胜方
而吴安仪的对手舒巴斯基亦写下了历史新一页。年仅15岁两个月又25日的他，超越了威尔斯球手戴维斯（Liam Davies）在2022年创下的纪录，成为世锦赛历史上赢得比赛的最年轻球员。
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