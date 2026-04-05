Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

剑击世青赛｜继「剑神」张家朗后 相隔９年 由林浩朗接力夺世青男花金牌

即时体育
更新时间：07:34 2026-04-05 HKT
发布时间：07:34 2026-04-05 HKT

继「剑神」张家朗后，相隔9年，本月才满19岁的男花新紥师弟林浩朗香港时间周日早上夺得金牌！浩朗在花剑「青年组」决赛对埃及世界成人组排名第10的杜巴（Abdelrahman Tolba）毫无惧色，在第一节3分钟比赛还未完下，快手快脚以15:5大胜，夺得港队今届「第一金」，这亦是继家朗在2017夺「青年组」金牌后的第2人。

林浩朗（左二）在决赛以大比赛胜世界排名第10的埃及剑手Abdelrahman Tolba（左一），首夺世青赛「青年组」金牌。FIE图
林浩朗（左二）在决赛以大比赛胜世界排名第10的埃及剑手Abdelrahman Tolba（左一），首夺世青赛「青年组」金牌。FIE图
林浩朗（左）在世青决赛。直播截图
林浩朗（左）在世青决赛。直播截图
新任世青冠军林浩朗初中开始跟蔡俊彦练剑。FIE图
新任世青冠军林浩朗初中开始跟蔡俊彦练剑。FIE图
林浩朗的飞跳，有师傅蔡俊彦的影子。FIE图
林浩朗的飞跳，有师傅蔡俊彦的影子。FIE图

一月曾跟蔡俊彦张家朗夺世界杯团体赛金牌

身材高大的林浩朗为人熟悉，是今年一月初跟大师兄蔡俊彦（Ryan）、张家朗以及郑铁男一齐夺得FIE巴黎站的世界杯团体金牌，2月亚青赛取得「青年组」铜牌的他曾说谈过跟师兄们齐夺世界杯团体金牌的感受：「这个奖对我好重要，是我第一个FIE的成人组奖牌，还可以跟Ryan同家朗他们一齐打，真的好开心。」

林浩朗首登世青冠军。FIE图
林浩朗首登世青冠军。FIE图
林浩朗（左）在决赛采取主动攻势凑效。FIE图
林浩朗（左）在决赛采取主动攻势凑效。FIE图

林浩朗在赛前谈到世青赛，他已说目标是「争金」：「有了FIE的成人组经验，我的目标会高一点，但都是想以平常心应战。」结果亚青夺得个人铜牌后，在今次世青夺金，他后天还有团体赛，有机会跟队友们再上奖台。

今届暂累积1金1银   港队历来第11面世青奖牌

港队今届暂累积1金1银，银牌来自女佩「少年组」的杨书涵，亦是港队历来第11面世青奖牌。 

记者：徐嘉华

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
影视圈
6小时前
中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
04:47
星岛申诉王｜中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
申诉热话
6小时前
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
时事热话
4小时前
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
影视圈
16小时前
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
饮食
21小时前
郑丽文个人背景在内地网络成热话，与丈夫返云南祭祖照曝光。微信公众号「茶苑路拾贰号」
郑丽文访陆︱彝族背景成热话 与丈夫返云南祭祖旧照曝光︱多图
即时中国
7小时前
美军出动200特种兵营救F-15E机员。
深入伊朗救人 | 美出动200特种兵营救F-15E机员 CIA放假消息引开伊朗追兵 特朗普：一度怀疑是陷阱
即时国际
4小时前
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
乘客携怀疑巨型压缩气罐搭港铁 网民震惊：全车竟哑忍想一镬熟？港铁吁立即通知职员｜Juicy叮
乘客携怀疑巨型压缩气罐搭港铁 网民震惊：全车竟哑忍想一镬熟？港铁吁立即通知职员｜Juicy叮
时事热话
2小时前
李道瑜酒后摔倒脑出血致死终年58岁 凭《古惑仔》「陈耀」成名 23年客串《一舞倾城》成遗作
01:19
李道瑜酒后摔倒脑出血致死终年58岁 凭《古惑仔》「陈耀」成名 23年客串《一舞倾城》成遗作
影视圈
16小时前