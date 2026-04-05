剑击世青赛｜继「剑神」张家朗后 相隔９年 由林浩朗接力夺世青男花金牌

继「剑神」张家朗后，相隔9年，本月才满19岁的男花新紥师弟林浩朗香港时间周日早上夺得金牌！浩朗在花剑「青年组」决赛对埃及世界成人组排名第10的杜巴（Abdelrahman Tolba）毫无惧色，在第一节3分钟比赛还未完下，快手快脚以15:5大胜，夺得港队今届「第一金」，这亦是继家朗在2017夺「青年组」金牌后的第2人。

林浩朗（左二）在决赛以大比赛胜世界排名第10的埃及剑手Abdelrahman Tolba（左一），首夺世青赛「青年组」金牌。FIE图

林浩朗（左）在世青决赛。直播截图

新任世青冠军林浩朗初中开始跟蔡俊彦练剑。FIE图

林浩朗的飞跳，有师傅蔡俊彦的影子。FIE图

一月曾跟蔡俊彦张家朗夺世界杯团体赛金牌

身材高大的林浩朗为人熟悉，是今年一月初跟大师兄蔡俊彦（Ryan）、张家朗以及郑铁男一齐夺得FIE巴黎站的世界杯团体金牌，2月亚青赛取得「青年组」铜牌的他曾说谈过跟师兄们齐夺世界杯团体金牌的感受：「这个奖对我好重要，是我第一个FIE的成人组奖牌，还可以跟Ryan同家朗他们一齐打，真的好开心。」

林浩朗首登世青冠军。FIE图

林浩朗（左）在决赛采取主动攻势凑效。FIE图

林浩朗在赛前谈到世青赛，他已说目标是「争金」：「有了FIE的成人组经验，我的目标会高一点，但都是想以平常心应战。」结果亚青夺得个人铜牌后，在今次世青夺金，他后天还有团体赛，有机会跟队友们再上奖台。

今届暂累积1金1银 港队历来第11面世青奖牌

港队今届暂累积1金1银，银牌来自女佩「少年组」的杨书涵，亦是港队历来第11面世青奖牌。

记者：徐嘉华